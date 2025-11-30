У Српској рођено 14 беба

Извор:
СРНА
30.11.2025
08:43
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 14 беба, 12 дјечака и двије дјевојчице, речено је Срни у породилиштима.
Шест беба рођено је у Бањалуци, по двије у Фочи и Невесињу, а по једна у Бијељини, Источном Сарајеву, Приједору и Градишци.
У Бањалуци су рођена четири дјечака и двије дјевојчице, у Фочи и Невесињу по два дјечака, а у Бијељини, Источном Сарајеву, Приједору и Градишци по један дјечак.
Порода није било у Зворнику и Требињу, док подаци за породилиште у Добоју нису били доступни.
