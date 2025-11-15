Logo
Више од 20 повријеђених од експлозија у индустријском парку

Извор:

Агенције

15.11.2025

Експлозија
Фото: Pexels/Alexander Zvir

Више од 20 људи повријеђено је усљед снажних експлозија у индустријском парку у близини Буенос Ајреса, након чега је избио велики пожар, саопштили су аргентински званичници.

Индустријска локација налази се близу најпрометнијег међународног аеродрома у земљи, пренио је АФП.

Шеф локалне администрације Гастон Гранадос изјавио је да ватрогасне екипе од синоћ гасе пожар, али да је ватра и даље ван контроле.

Директор болнице Карлос Санторо рекао је да је његова установа примила 22 повријеђене особе.

У индустријској зони налази се неколико фабрика које производе гуме, хемијске производе и другу робу.

