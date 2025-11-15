Више од 20 повријеђених од експлозија у индустријском парку

Извор:
Више од 20 људи повријеђено је усљед снажних експлозија у индустријском парку у близини Буенос Ајреса, након чега је избио велики пожар, саопштили су аргентински званичници.
Индустријска локација налази се близу најпрометнијег међународног аеродрома у земљи, пренио је АФП.
Шеф локалне администрације Гастон Гранадос изјавио је да ватрогасне екипе од синоћ гасе пожар, али да је ватра и даље ван контроле.
WATCH: The massive explosion in Ezeiza, Argentina was captured on video from an airplane. pic.twitter.com/uIp8RSFyXx— TheScannerGuy (@Lafayette_Grant) November 15, 2025
Директор болнице Карлос Санторо рекао је да је његова установа примила 22 повријеђене особе.
У индустријској зони налази се неколико фабрика које производе гуме, хемијске производе и другу робу.
