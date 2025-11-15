Logo
Large banner

Трамп тражи истрагу о Билу Клинтону због наводних веза са Епстином

15.11.2025

11:24

Коментари:

0
Трамп тражи истрагу о Билу Клинтону због наводних веза са Епстином

Министарство правде САД потврдило је да ће истражити наводне везе педофила Џефрија Епштајна са великим банкама и неколико истакнутих демократа, укључујући бившег предсједника Била Клинтона.

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да ће затражити од државне тужитељке Пам Бонди и ФБИ-ја да истраже Епстинову ''умјешаност и однос“ са Клинтоновом и другима.

Трампов захтјев услиједио је неколико дана након што је Конгрес САД објавио хиљаде Епстинових имејлова који укључују референце на америчког предсједника.

Демократе су оптужиле Трампа да покушава да избјегне питања о свом односу са Епстином.

epstin

Свијет

Објављено више од 33.000 страница докумената о Епстину

Имејлови, које је објавио Надзорни одбор Представничког дома САД, укључују многе познате личности. Преглед Волстрит журнала показао је да је Трамп поменут у више од 1.600 имејлова.

Поред Клинтонове, Трамп је рекао да је затражио од Министарства правде да истражи Џеј Пи Морган и Чејс, бившег министра финансија Ларија Самерса и оснивача Линкедина Рида Хофмана, који је такође истакнути демократски донатор.

''Епстин је био демократа и он је проблем демократа, а не проблем републиканаца. Сви знају за њега, не губите вријеме са Трампом. Ја морам да водим земљу“, написао је на друштвеним мрежама.

Клинтон је негирао да има било какво сазнање о Епштајновим злочинима, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Džefri Epstajn

Доналд Трамп

Bil Klinton

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Званичник Бијеле куће: Не поричемо да се Трампово име налази у Епстиновим документима

Свијет

Званичник Бијеле куће: Не поричемо да се Трампово име налази у Епстиновим документима

3 мј

0
Жена која је оптужила Епстина и принца Ендруа за злостављање пронађена мртва

Свијет

Жена која је оптужила Епстина и принца Ендруа за злостављање пронађена мртва

6 мј

0
Брат Џефрија Епстина: Нове фотографије с обдукције указују да се није убио!

Свијет

Брат Џефрија Епстина: Нове фотографије с обдукције указују да се није убио!

1 год

0
Случај Епстин и трговина људима: "Џеј Пи Морган" се нагодио са Дјевичанским острвима

Свијет

Случај Епстин и трговина људима: "Џеј Пи Морган" се нагодио са Дјевичанским острвима

2 год

0

Више из рубрике

Трамп: Мање-више сам одлучио о Венецуели

Свијет

Трамп: Мање-више сам одлучио о Венецуели

3 ч

1
Стивена Брајанта стријељали пред породицама жртава

Свијет

Стивена Брајанта стријељали пред породицама жртава

3 ч

0
Бивши савјетник Трампа: Рат у Украјини је изгубљен

Свијет

Бивши савјетник Трампа: Рат у Украјини је изгубљен

4 ч

0
Гашпар: Нови реализам Вашингтона и крај епохе надзиране демократије

Свијет

Гашпар: Нови реализам Вашингтона и крај епохе надзиране демократије

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Још један удес код Живиница, возило завршило на крову у каналу

14

00

Борац и Раднички играју утакмицу у част Младена Жижовића

13

56

Српска одала почаст херојима

13

50

Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

13

49

Више од 20 повријеђених од експлозија у индустријском парку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner