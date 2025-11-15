Трамп тражи истрагу о Билу Клинтону због наводних веза са Епстином

15.11.2025
Министарство правде САД потврдило је да ће истражити наводне везе педофила Џефрија Епштајна са великим банкама и неколико истакнутих демократа, укључујући бившег предсједника Била Клинтона.
Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да ће затражити од државне тужитељке Пам Бонди и ФБИ-ја да истраже Епстинову ''умјешаност и однос“ са Клинтоновом и другима.
Трампов захтјев услиједио је неколико дана након што је Конгрес САД објавио хиљаде Епстинових имејлова који укључују референце на америчког предсједника.
Демократе су оптужиле Трампа да покушава да избјегне питања о свом односу са Епстином.
Имејлови, које је објавио Надзорни одбор Представничког дома САД, укључују многе познате личности. Преглед Волстрит журнала показао је да је Трамп поменут у више од 1.600 имејлова.
Поред Клинтонове, Трамп је рекао да је затражио од Министарства правде да истражи Џеј Пи Морган и Чејс, бившег министра финансија Ларија Самерса и оснивача Линкедина Рида Хофмана, који је такође истакнути демократски донатор.
''Епстин је био демократа и он је проблем демократа, а не проблем републиканаца. Сви знају за њега, не губите вријеме са Трампом. Ја морам да водим земљу“, написао је на друштвеним мрежама.
Клинтон је негирао да има било какво сазнање о Епштајновим злочинима, преноси Кликс.
