Бивши савјетник Трампа: Рат у Украјини је изгубљен

15.11.2025

10:21

Бивши савјетник Трампа: Рат у Украјини је изгубљен
Фото: Tanjug / AP

Бивши савјетник предсједника САД током првог мандата Доналда Трампа, Мајкл Флин, изјавио је да је „рат у Украјини изгубљен“.

Како је рекао, Сједињене Америчке Државе морају одмах пронаћи излаз из „катастрофалне“ ситуације и преиспитати све одлуке донијете за вријеме администрације Џоа Бајдена.

„Рат у Украјини је изгубљен, а САД морају да преиспитају све одлуке администрације Бајдена. Ово је катастрофа и морамо смјеста наћи излаз за Сједињене Државе“, написао је Флин на мрежи Икс.

Коментаришући објаву Флина, шеф Руског фонда за директне инвестиције и специјални представник предсједника Русије Кирил Дмитријев оценио је да су се „лажни бајденовски наративи срушили“.

Уједно је указао и на то да Вашингтон мора да се врати реалистичном дијалогу и тражењу мирног рјешења уз уважавање интереса Русије.

