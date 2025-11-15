15.11.2025
10:21
Коментари:0
Бивши савјетник предсједника САД током првог мандата Доналда Трампа, Мајкл Флин, изјавио је да је „рат у Украјини изгубљен“.
Како је рекао, Сједињене Америчке Државе морају одмах пронаћи излаз из „катастрофалне“ ситуације и преиспитати све одлуке донијете за вријеме администрације Џоа Бајдена.
„Рат у Украјини је изгубљен, а САД морају да преиспитају све одлуке администрације Бајдена. Ово је катастрофа и морамо смјеста наћи излаз за Сједињене Државе“, написао је Флин на мрежи Икс.
Коментаришући објаву Флина, шеф Руског фонда за директне инвестиције и специјални представник предсједника Русије Кирил Дмитријев оценио је да су се „лажни бајденовски наративи срушили“.
Уједно је указао и на то да Вашингтон мора да се врати реалистичном дијалогу и тражењу мирног рјешења уз уважавање интереса Русије.
Најновије
Најчитаније
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Тренутно на програму