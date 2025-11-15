Logo
Трамп: САД ће извести нуклеарне пробе

15.11.2025

09:29

Трамп: САД ће извести нуклеарне пробе
Фото: Pixabay

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће САД извести нуклеарне пробе јер и друге земље обављају такве тестове.

"Имаћемо нуклеарна тестирања јер и други тестирају. Имамо више нуклеарног оружја него било која друга земља. Ја сам тај који га је обновио и изградио и мрзим што сам то урадио, али нисам имао избора, јер су и они то радили", рекао је Трамп новинарима.

Он је додао да је ипак заинтересован за денуклеаризацију.

"Имамо више нуклеарног оружја. Русија је друга, а Кина је далеко на трећем мјесту, али ће нас стићи у року од четири или пет година. Оно што бих желио јесте да идемо на денуклеаризацију", изјавио је Трамп.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је раније да би америчка нуклеарна проба, ако буде обављена, означила крај дугогодишње забране нуклеарних испитивања.

Тагови:

Nuklearno oružje

Доналд Трамп

