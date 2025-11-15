Трамп: САД ће извести нуклеарне пробе

Извор:
15.11.2025
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће САД извести нуклеарне пробе јер и друге земље обављају такве тестове.
"Имаћемо нуклеарна тестирања јер и други тестирају. Имамо више нуклеарног оружја него било која друга земља. Ја сам тај који га је обновио и изградио и мрзим што сам то урадио, али нисам имао избора, јер су и они то радили", рекао је Трамп новинарима.
Он је додао да је ипак заинтересован за денуклеаризацију.
"Имамо више нуклеарног оружја. Русија је друга, а Кина је далеко на трећем мјесту, али ће нас стићи у року од четири или пет година. Оно што бих желио јесте да идемо на денуклеаризацију", изјавио је Трамп.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је раније да би америчка нуклеарна проба, ако буде обављена, означила крај дугогодишње забране нуклеарних испитивања.
