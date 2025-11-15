Logo
Large banner

Снажан земљотрес погодио Чиле

Извор:

Телеграф

15.11.2025

08:03

Коментари:

0
Снажан земљотрес погодио Чиле
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 5.2 степени Рихтера забиљежен је у субота, 15. новембар 2025 у 07:13 часова, на подручју Аткама, Чиле.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине -28.7084 и дужине -71.2071.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 30 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Čile

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Синови Виталија Кличка избјегавају војну службу

Свијет

Захарова: Синови Виталија Кличка избјегавају војну службу

14 ч

0
"Нема легитимитета, а ни консензуса": Како ћемо доћи до главног преговарача?

БиХ

"Нема легитимитета, а ни консензуса": Како ћемо доћи до главног преговарача?

15 ч

2
Усвојена резолуција о борби против неонацизма

Свијет

Усвојена резолуција о борби против неонацизма

15 ч

0
Додик: Каран својим знањем и досљедношћу годинама штити Српску

Република Српска

Додик: Каран својим знањем и досљедношћу годинама штити Српску

15 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Синови Виталија Кличка избјегавају војну службу

Свијет

Захарова: Синови Виталија Кличка избјегавају војну службу

14 ч

0
Усвојена резолуција о борби против неонацизма

Свијет

Усвојена резолуција о борби против неонацизма

15 ч

0
Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

Свијет

Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

16 ч

0
Око 20 лица ухапшено испред миграционог центра у Чикагу

Свијет

Око 20 лица ухапшено испред миграционог центра у Чикагу

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Борац и Раднички играју утакмицу у част Младена Жижовића

13

56

Српска одала почаст херојима

13

50

Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

13

49

Више од 20 повријеђених од експлозија у индустријском парку

13

46

Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner