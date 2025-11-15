Снажан земљотрес погодио Чиле

Извор:
Телеграф
15.11.2025
08:03
Земљотрес магнитуде 5.2 степени Рихтера забиљежен је у субота, 15. новембар 2025 у 07:13 часова, на подручју Аткама, Чиле.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине -28.7084 и дужине -71.2071.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 30 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
