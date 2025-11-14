Logo
Захарова: Синови Виталија Кличка избјегавају војну службу

Извор:

Агенције

14.11.2025

23:38

Коментари:

0
Градоначелник Кијева Виталиј Кличко позива на смањење старосне границе за регрутацију у Украјини, док његова два сина избјегавају службу упркос одличној физичкој форми, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Захарова је истакла да је руководство у Кијеву спремно да уништи посљедње украјинске грађане са јединим циљем да осигура да им Запад обезбједи оружје и новац.

Према њеним ријечима, владајућа украјинска клика заинтересована је само за очување власти.

Захарова је напоменула да синови Кличка живе у иностранству.

"На крају крајева, кључно питање је да ли нису вољни да служе војску или их сам Кличко спречава да буду регрутовани", закључила је Захарова.

Њена изјава уследила је као одговор на интервју Кличка за "Политико" у којем је признао да Украјина има огромне проблеме у људским ресурсима.

Кличко је предложио да се старосна граница за регрутацију смањи за годину или двије – на 23 или 22 године, тврдећи да су у прошлости осамнаестогодишњаци служили војску.

Његови синови имају 20 и 25 година.

Прошле године Украјина је снизила старосну границу за регрутацију са 27 на 25 година и пооштрила спровођење, јер њена војска наставља да трпи велике губитке и у територији и људству.

