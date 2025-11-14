Мушкарац (36) умро након пресађивања косе на клиници у Турској!

Извор:
Британац Ментор Рама (36) трагично је умро у Истанбулу само неколико сати након што се подвргао естетским операцијама у једној приватној клиници.
Ментор је отпутовао у Турску због трансплантације косе и стоматолошких интервенција, а након повратка у хотелску собу осјетио је нагло погоршање здравља. Хитна помоћ га је пребацила у болницу, али, нажалост, преминуо је 11. новембра.
Тијело 36-годишњака је пребачено у Институт за судску медицину у Истанбулу гдје ће бити обављена обдукција, а турска полиција је покренула истрагу о његовој смрти.
Портпарол британског ФЦДО-а потврдио је да је влада у контакту са локалним властима и да пружа подршку породици.
Менторово тијело ће након обдукције бити предато породици.
Турска је постала популарна дестинација за британске туристе који траже естетске процедуре, али се у посљедњих неколико година догодило више трагичних случајева. Према подацима британског Министарства спољних послова, најмање 28 држављана умрло је у Турској послије елективних медицинских интервенција од 2019. до марта 2024.
Медицински туризам у Турској, посебно у Истанбулу и Анталији, привлачи стране пацијенте због "медицинског туризма", али стручњаци упозоравају на ризике, јер поједине клинике користе неквалитетне производе и не раде у адекватним условима.
