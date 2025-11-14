Logo
Мушкарац (36) умро након пресађивања косе на клиници у Турској!

Извор:

Телеграф

14.11.2025

21:38

Коментари:

0
Фото: pexels/cottonbro studio

Британац Ментор Рама (36) трагично је умро у Истанбулу само неколико сати након што се подвргао естетским операцијама у једној приватној клиници.

Ментор је отпутовао у Турску због трансплантације косе и стоматолошких интервенција, а након повратка у хотелску собу осјетио је нагло погоршање здравља. Хитна помоћ га је пребацила у болницу, али, нажалост, преминуо је 11. новембра.

Тијело 36-годишњака је пребачено у Институт за судску медицину у Истанбулу гдје ће бити обављена обдукција, а турска полиција је покренула истрагу о његовој смрти.

Портпарол британског ФЦДО-а потврдио је да је влада у контакту са локалним властима и да пружа подршку породици.

Менторово тијело ће након обдукције бити предато породици.

mark zakerberg tanjugap

Наука и технологија

Закерберг: Мобилни телефони више неће постојати, долази нова играчка

Турска је постала популарна дестинација за британске туристе који траже естетске процедуре, али се у посљедњих неколико година догодило више трагичних случајева. Према подацима британског Министарства спољних послова, најмање 28 држављана умрло је у Турској послије елективних медицинских интервенција од 2019. до марта 2024.

Медицински туризам у Турској, посебно у Истанбулу и Анталији, привлачи стране пацијенте због "медицинског туризма", али стручњаци упозоравају на ризике, јер поједине клинике користе неквалитетне производе и не раде у адекватним условима.

(телеграф)

