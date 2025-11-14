Logo
За викенд неколико улица и насеља без струје

АТВ

14.11.2025

20:41

За викенд неколико улица и насеља без струје
Фото: АТВ

Због планираних радова на електромрежи сутра без струје ће бити дијелови улица Трла и Жарка Згоњанина у периоду од осам до 14 часова.

У недељу ће без снабдијевања бити дијелови насеља Горња Чесма и Крчмарице у периоду од девет до 16 часова.

продужни кабал-утичница

Савјети

Ове уређаје обавезно искључите када излазите из куће

Такође у недјељу ће без елетричне енергије бити пословна зона Рамићи у периоду од осам до 12.30 часова.

