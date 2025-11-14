За викенд неколико улица и насеља без струје

Извор:
АТВ
14.11.2025
20:41
Због планираних радова на електромрежи сутра без струје ће бити дијелови улица Трла и Жарка Згоњанина у периоду од осам до 14 часова.
У недељу ће без снабдијевања бити дијелови насеља Горња Чесма и Крчмарице у периоду од девет до 16 часова.
Такође у недјељу ће без елетричне енергије бити пословна зона Рамићи у периоду од осам до 12.30 часова.
