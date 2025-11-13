Улице и насеља која данас остају без струје

Извор:
АТВ
13.11.2025
07:17
Због најављених радова данас ће доћи до искључења струје, саопштено је из Електрокрајине.
Дио насеља Центар, Нова варош, Кочићев вијенац, Паприковац, Петрићевац, Росуље, Лауш, Побрђе, Сарачица, Чокори, Горња Пискавица и рејон Бронзаног Мајдана без струје остаје од 05.00-05.15 часова
Од 09.00-10.00 часова струје неће имати дио насеља Кола (Банушићи), Буквалек и Рекавице (Рујишта).
Струје од 09.00-13.30 часова неће имати дио улица Ада и Вељка Млађеновића.
Дио улица Краља Александра И Карађорђевића, Банијска, Милана Бранковића, Бранка Кошчице, Давида Штрпца и Фрушкогорска, те дио насеља Агино Село и Бочац остаје без струје од 09.00-14.00 часова.
Од 11.00-13.00 часова дио Улице Соколовац такође неће имати струје.
