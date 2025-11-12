Позив мушкарцима на бесплатне превентивне прегледе

Извор:
СРНА
12.11.2025
15:09
Коментари:0
Кампања посвећена очувању мушког здравља која траје током новембра биће продужена до 25. децембра ако буде интересовања, а све трошкове превентивних прегледа сноси град Бањалука, рекла је директор бањалучког Дома здравља Невена Тодоровић.
Тодоровићева је изјавила новинарима да пацијенти преглед заказују путем тимова породичне медицине, што је могуће учинити и путем фризерских салона који су се пријавили да заједно са Домом здравља учествују у овој кампањи.
Она је истакла да је циљ кампање подизање свијести о значају редовних превентивних прегледа раног откривања болести и његовања здравог стила живота.
Осим превентивних прегледа у Поликлиници, у кампањи ће бити одржана и предавања студентима Медицинског факултета о значају мушког здравља, раног откивања болести и факторима ризика.
Друштво
Превентивни прегледи поводом Свјетског дана здравља
Декан Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић изразио је задовољство што је овај факултет један од партнера у акцији, истичући да је активност бриге о мушком здрављу прије девет година кренула управо са овог факултета.
Шкрбић је нагласио значај неопходности бриге о мушком здрављу, а код младих се то прије свега односи на превенцију карцинома тестиса, али и превенцију карцинома простате - два кључна проблема мушког здравља.
Он је рекао да је карцином простате на трећем мјесту по учесталости оболијевања код мушкараца, одмах након карцинома плућа и дебелог цријева.
"Карцином тестиса је чешћи у раној популацији, од 18. па до 30. године, када се чешће јавља. Веома је важно да то на вријеме препознамо и реагујемо. Та врста карцинома терапијски јако добро одговара, али свакако треба радити превентивне прегледе како би скренули пажњу на мушко здравље", навео је Шкрбић.
Бања Лука
Бесплатни превентивни прегледи у Бањалуци: Дом здравља обиљежава Свјетски дан срца
Република Српска
11 мј0
Друштво
1 год0
Бања Лука
1 год0
Бања Лука
1 мј0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму