Позив мушкарцима на бесплатне превентивне прегледе

СРНА

12.11.2025

15:09

Позив мушкарцима на бесплатне превентивне прегледе
Фото: АТВ

Кампања посвећена очувању мушког здравља која траје током новембра биће продужена до 25. децембра ако буде интересовања, а све трошкове превентивних прегледа сноси град Бањалука, рекла је директор бањалучког Дома здравља Невена Тодоровић.

Тодоровићева је изјавила новинарима да пацијенти преглед заказују путем тимова породичне медицине, што је могуће учинити и путем фризерских салона који су се пријавили да заједно са Домом здравља учествују у овој кампањи.

Она је истакла да је циљ кампање подизање свијести о значају редовних превентивних прегледа раног откривања болести и његовања здравог стила живота.

Осим превентивних прегледа у Поликлиници, у кампањи ће бити одржана и предавања студентима Медицинског факултета о значају мушког здравља, раног откивања болести и факторима ризика.

Doktor

Друштво

Превентивни прегледи поводом Свјетског дана здравља

Декан Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић изразио је задовољство што је овај факултет један од партнера у акцији, истичући да је активност бриге о мушком здрављу прије девет година кренула управо са овог факултета.

Шкрбић је нагласио значај неопходности бриге о мушком здрављу, а код младих се то прије свега односи на превенцију карцинома тестиса, али и превенцију карцинома простате - два кључна проблема мушког здравља.

Он је рекао да је карцином простате на трећем мјесту по учесталости оболијевања код мушкараца, одмах након карцинома плућа и дебелог цријева.

"Карцином тестиса је чешћи у раној популацији, од 18. па до 30. године, када се чешће јавља. Веома је важно да то на вријеме препознамо и реагујемо. Та врста карцинома терапијски јако добро одговара, али свакако треба радити превентивне прегледе како би скренули пажњу на мушко здравље", навео је Шкрбић.

илу-срце-23092025

Бања Лука

Бесплатни превентивни прегледи у Бањалуци: Дом здравља обиљежава Свјетски дан срца

здравље

muškarci

prevencija

Preventivni pregledi

