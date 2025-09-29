Превентивни прегледи поводом Свјетског дана здравља

29.09.2025
19:43
Коментари:0
Без здравог срца нема живота. Откуцаје који живот значе ваљало би редовно контролисати. Многи на то заборављају док не буде касно. Они опрезнији одазвали су се позиву Домa здравља Бањалука који је у сарадњи са Фондацијом „Здравље и срце“ организовао бесплатне превентивне прегледе за грађане.
"Сељак човјек, сланина и те ствари, не једем паштете", "Врло ријетко. Због процедура у Клиничком центру", "Бавио сам се спортом и осјећам се здраво, никаквих проблема немам", "Физичка активност сваки дан, сваки дан вјежбе и нормално исхрана, што више поврћа", кажу грађани.
У Републици Српској у паду је број обољелих од кардиоваскуларних болести. Tоме су највише допринијеле превентивне активности и напредак кардиологије у Српској.
"Код нас у Републици Српској ситуација је да умире негдје око 42% од укупног броја умрлих", каже Душко Вулић, национални координатор за превенцију кардиоваскуларних болести.
Мото овогодишње акције је не пропусти ниједан откуцај, ухвати ритам. Овај дан служи као подсјетник појединцима, али и заједницама на важност превенције раног откривања и лијечења кардиоваскуларних болести.
"25 година Фондација Здравље и срце и сви домови здравља и клинике и болнице у нашој држави раде интензивно на едукацији кадра и откривању фактора ризика за настанак кардиоваскуларних болести и дијабетес мелитуса", каже Невена Тодоровић, директор Дома здравља Бањалука.
Свакодневно се спроводи превенција у унапређењу здравља, кажу из Центра за превенцију болести.
"Да радимо управо на јачању свијести наших грађана о значају провођења превентивних прегледа, о томе колико је битно утврдити факторе ризика за настајање, ево кардиоваскуларних обољења", каже Младен Шукало, начелник Центра за промоцију здравља и превенцију болести у Дому здравља Бањалука.
Истраживања потврђују да су мјере као што су уравнотежена исхрана, редовна физичка активност и престанак пушења кључне за очување здравља срца.
"Базирати исхрану на воћу, поврћу, интегралним житарицама, на коштуничавом воћу, повећаном уносу рибе и здравих протеина, типа млијеко, млијечни производи, наравно не масни", каже Гордана Љољић Долић, нутрициониста.
Од свих смртних случајева на свијету, више од 80% дешава се усљед срчаног или можданог удара. Два исхода која у великој мјери могу бити спријечена адекватним мјерама превенције.
