Вања из Добоја спасила живот тенисеру из Сарајева

Дом здравља у Добоју данас 29. септембра је организовао пријем за своју медицинску сестру Вању Симић, која је почетком септембра спасила живот на тениском турниру у Винковцима на којем је учествовала као такмичар.
Сарајевски тенисер Фарук Ћоралић је на Фестивалу тениса у Винковцима 5. септембра доживио тежак срчани удар, а срце му је стало на више од четири минута.
Симићева је испричала да је стајала у реду за пријаву за турнир када је чула да позивају неког од медицинских радника јер је једном играчу позлило.
Реаговала је и отишла на лице мјеста, гдје је лежао човјек без пулса, те га је реанимирала. Тада јој је, каже, пришао и љекар из Херцег Новог Александар Ђуровић, који је у том моменту у дворани играо меч.
Према њеним ријечима, након одређеног времена добили су пулс, након чега је дошао санитет и прикључио Ћоралића на мониторе.
"Монитор је показао пулс, у међувремену поново долази до срчаног застоја. Они крећу са електрошоковима и поново успостављају пулс", рекла је Симићева.
Симићева је испричала да је реанимација трајала као вјечност, али да је остала прибрана захваљујући савјетима, обуци и искуству у раду, те континуираној обуци из кардиопулмоналне реанимације.
Ћоралић је прво збринут у Клиничком центру у Винковцима, гдје је стабилизован, затим и у Осијеку, гдје је оперисан 8. септембра, односно уграђен му је кардиовертер дефибрилатор.
"Приступила сам најбоље како сам знала и умјела и, хвала Богу, да се све завршило како треба", рекла је Симићева, која тренутно ради у Центру за заштиту менталног здравља добојског Дома здравља.
Директор Дома здравља Владимир Марковић рекао је да је о овом хуманом чину сазнао из медија, што на најбољи начин описује скромност и карактер Симићеве, која је у овој здравственој установи запослена 26 година.
За Симићеву је рекао да је једна од најспособнијих медицинских сестара и да вјерује да је, захваљујући њеном професионализму и константним едукацијама, на чему инсистира ова здравствена установа, успјешно одговорила на изазов у Винковцима, преноси Срна.
