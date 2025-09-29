Logo

Вања из Добоја спасила живот тенисеру из Сарајева

СРНА

29.09.2025

Вања Симић спасила живот тенисеру из Сарајева
Фото: Срна

Дом здравља у Добоју данас 29. септембра је организовао пријем за своју медицинску сестру Вању Симић, која је почетком септембра спасила живот на тениском турниру у Винковцима на којем је учествовала као такмичар.

Сарајевски тенисер Фарук Ћоралић је на Фестивалу тениса у Винковцима 5. септембра доживио тежак срчани удар, а срце му је стало на више од четири минута.

срђан мазалица

Република Српска

Мазалица одговорио Станивуковићу: Нисте и никада нећете ни бити као СНСД

Симићева је испричала да је стајала у реду за пријаву за турнир када је чула да позивају неког од медицинских радника јер је једном играчу позлило.

Реаговала је и отишла на лице мјеста, гдје је лежао човјек без пулса, те га је реанимирала. Тада јој је, каже, пришао и љекар из Херцег Новог Александар Ђуровић, који је у том моменту у дворани играо меч.

Према њеним ријечима, након одређеног времена добили су пулс, након чега је дошао санитет и прикључио Ћоралића на мониторе.

"Монитор је показао пулс, у међувремену поново долази до срчаног застоја. Они крећу са електрошоковима и поново успостављају пулс", рекла је Симићева.

Симићева је испричала да је реанимација трајала као вјечност, али да је остала прибрана захваљујући савјетима, обуци и искуству у раду, те континуираној обуци из кардиопулмоналне реанимације.

Ћоралић је прво збринут у Клиничком центру у Винковцима, гдје је стабилизован, затим и у Осијеку, гдје је оперисан 8. септембра, односно уграђен му је кардиовертер дефибрилатор.

sud cekic

Свијет

Осуђено 11 чланова породице на смрт

"Приступила сам најбоље како сам знала и умјела и, хвала Богу, да се све завршило како треба", рекла је Симићева, која тренутно ради у Центру за заштиту менталног здравља добојског Дома здравља.

Директор Дома здравља Владимир Марковић рекао је да је о овом хуманом чину сазнао из медија, што на најбољи начин описује скромност и карактер Симићеве, која је у овој здравственој установи запослена 26 година.

За Симићеву је рекао да је једна од најспособнијих медицинских сестара и да вјерује да је, захваљујући њеном професионализму и константним едукацијама, на чему инсистира ова здравствена установа, успјешно одговорила на изазов у Винковцима, преноси Срна.

srčani udar

tenis

