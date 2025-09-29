Мазалица одговорио Станивуковићу: Нисте и никада нећете ни бити као СНСД

Извор:
АТВ
29.09.2025
14:19
Коментари:2
Шеф Клуба посланика СНСДа Срђан Мазалица рекао је да ПДП није и никада неће ни бити као СНСД.
Реагујући на изјаву предсједника ПДП-а Драшка Станивуковића да ПДП није СНСД и да неће изаћи на пријевремене изборе, Мазалица му је одговорио на "Иксу":
Наравно да нисте и никада нећете ни бити, ма колико о томе маштао, трудио се да копираш, шурујеш и ко зна шта још. pic.twitter.com/MB3W8MyHE7— Срђан Мазалица (@SrdjanMazalica) September 29, 2025
"Наравно да нисте и никада нећете ни бити, ма колико о томе маштао, трудио се да копираш, шурујеш и ко зна шта још".
