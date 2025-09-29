Logo

Мазалица одговорио Станивуковићу: Нисте и никада нећете ни бити као СНСД

Извор:

АТВ

29.09.2025

14:19

Коментари:

2
Мазалица одговорио Станивуковићу: Нисте и никада нећете ни бити као СНСД

Шеф Клуба посланика СНСДа Срђан Мазалица рекао је да ПДП није и никада неће ни бити као СНСД.

Реагујући на изјаву предсједника ПДП-а Драшка Станивуковића да ПДП није СНСД и да неће изаћи на пријевремене изборе, Мазалица му је одговорио на "Иксу":

"Наравно да нисте и никада нећете ни бити, ма колико о томе маштао, трудио се да копираш, шурујеш и ко зна шта још".

Таг:

Срђан Мазалица

Коментари (2)
