Којић: Рационална одлука СНСДа да би се спријечило да мањина изабере предсједника

Извор:

СРНА

29.09.2025

13:21

Коментари:

0
Којић: Рационална одлука СНСДа да би се спријечило да мањина изабере предсједника
Фото: АТВ

Посланик СНСДа у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић оцијенио је да је одлука Главног одбора ове странке да изађе на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске рационална да би се спријечило да буде изабран предсједник којег не подржава већина гласача.

"Јасно је да СНСД као најјача политичка партија има предсједника Републике Српске и дан данас, и наш је став био да је требало да све политичке партије у Народној скупштини донесу одлуку, свака за себе, да ли излазе или не излазе на изборе", рекао је Којић за Срну.

Према његовим ријечима, имајући у виду да је СДС већ дао име кандидата за предсједничке изборе, СНСД као најјача политичка партија није могла дозволити да мањина добије свог кандидата, односно да буде изабран неко ко није воља већине грађана.

Додик, Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Наша кампања биће жестока, баш као и побједа!

"Одлука Главног одбора СНСДа је потпуно рационална одлука како би се спријечили сценарији који су се дешавали у региону - да мањина бира себи подобног, да се проводе одређени процеси против којих се СНСД бори", истакао је Којић.

Наводећи да је СНСДу приоритет заштита интегритета грађана, Којић је закључио да се то може учинити тако да се не дозволи да неко са малим бројем гласова изабере предсједника и да се у Српској одвијају процеси по вољи странаца.

Главни одбор СНСДа донио је једногласну одлуку на данашњој сједници у Бањалуци о изласку ове странке на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

