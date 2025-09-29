Logo

Тежак ударац за Звезду пред старт Евролиге: Четворица играча ван строја

КК Црвена звезда чека Армани на старту Евролиге, а тренер Јоанис Сферопулос има проблема са кадром због повреда.

Он је потврдио да Ајзеа Кенан, Огњен Добрић, Урош Плавшић и Девонте Грејем нису на располагању због повреда.

Звезда чека Армани у уторак у 20.00 и то ће бити почетак евролигашке сезоне.

"Почињемо сутра сезону и веома смо узбуђени. Играмо против врло доброг противника, Олимпије Милано. Имају много нових играча. Нажалост, имамо много повреда. Добрић има проблем са повредом који вуче још од Евробаскета, Плавшић је угануо зглоб, док Кенана чека операција у Америци. Девонте Грејем је добио ударац и ван екипе је још неколико дана. Не знамо тачно. Сви остали морају да покрију њихово одсуство. Потребна нам је и подршка навијача. Ово је нов тим и желимо да почнемо на прави начин. Новајлије се адаптирају на тим, навикавају се на филозофију. За прву утакмицу смо спремни, али што више будемо играли то ћемо бити бољи", рекао је Сферопулос.

Црвена звезда Меридианбет ускоро отвара сезону у Евролиги против миланске Олимпије. Том приликом је говорио председник клуба, Жељко Дрчелић, који је отркио буџет београдског клуба.

"Буџет је као прошлогодишњи око 20 милиона евра. Не смемо да заборавимо, морам да кажем једну ствар. Имамо срећу што имамо предсједника државе који јако воли спорт. Не причам о кошарци, већ и фудбал, рукомет, одбојка. Србија никад није више улагала у спорт него у протеклих 10 година. Резултати морају да дођу. Десило се неколико непредвиђених резултата, на примјер кошаркаша, није то трагедија. То је спорт. Дешавају се чуда", истакао је Дрчелић, пише Спортал.

