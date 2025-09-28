Из Денвера ''пријете'' Николи Јокићу?

Извор:
Денвер Нагетси у нову НБА сезону улазе без права на изговоре – тако барем оцјењује Денвер Пост, истичући да је тим из Колорада коначно добио све што му је потребно за нови шампионски поход.
Подсјетимо, Нагетси су до сада једном подигли трофеј, и то у сезони 2022/23, када их је до историјске титуле предводио Никола Јокић.
Српски центар тада је био најбољи играч финалне серије против Мајамија, чиме је потврдио статус троструког МВП-а и, по мишљењу многих стручњака, најбољег кошаркаша данашњице.
Ипак, очекивана доминација послије титуле није услиједила. Двије сезоне заредом Денвер је испадало у раним фазама плеј-офа, а као главни проблем наводила се недовољна подршка остатка тима Јокићу.
Ситуација је сада битно другачија. Током љета у Денверу је дошло до великих промјена – Мајкл Портер Џуниор више није дио екипе, а без посла је остао и дугогодишњи тренер Мајк Мелоун.
Клуб је, међутим, реаговао на тржишту и довео појачања која би требало да елиминишу све слабости из претходних сезона.
"Нема више у тиму Мајкла Портер Џуниора, који је у ствари био ‘о мој Боже’, нема више Мајка Мелоуна, који је постао бијесан пошто је добио отказ. Денвер је трејдовима и куповином добио све што му је требало за поход на нову титулу.
Јокић сада у ростеру има чак пет играча, који се поред њега налазе међу 100 најбољих у лиги. Нема више изговора за Денвер и Јокића да не освоје титулу", стоји у тексту Денвер Поста.
Предсезона у НБА лиги стартује 2. октобра, док прва такмичарска утакмица за Нагетсе долази 21. октобра – када ће Јокић и саиграчи кренути у нову битку за прстен.
