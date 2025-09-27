Евролига приоритет за КК Партизан

Извор:
АТВ
27.09.2025
19:49
Коментари:0
Сан о завршном турниру Евролиге и новој титули шампиона Старог континента, сваког љета лебди над екипом Жељка Обрадовића. Присуство највећег европског тренера свих времена подгријава жељу навијача, па оно што је нереално лако постаје очекивана категорија међу црно бијелим тифозима.
Додатни зачин црно бијелом тиму је финска сензација Мика Муринен. Тек му је 18 година и каже, Партизан је његова станица ка НБА лиги.
"Циљ ми је да након предстојеће сезоне упишем факултет, а онда да се пријавим за драфт у љето 2027. године. Тај распоред се није промијенио. За сада је у питању само станица у Србији. Може се десити да, ако ми тамо буде добро и ако ми се свиди, прескочим факултет прије драфта", рекао је Мика Муринен.
Предсједник Партизана Остоја Мијаиловић представио је клупски буџет који износи 27 милиона евра. Два меча због заузетости Арене биће измјештена из Београда, први у Беч или Минхен, а други у Солун или Љубљану. Нову сезону шампион АБА лиге започиње гостовањем у Дубаију.
Најновије
Најчитаније
20
20
20
08
19
55
19
50
19
49
Тренутно на програму