Logo

Евролига приоритет за КК Партизан

Извор:

АТВ

27.09.2025

19:49

Коментари:

0
Евролига приоритет за КК Партизан

Сан о завршном турниру Евролиге и новој титули шампиона Старог континента, сваког љета лебди над екипом Жељка Обрадовића. Присуство највећег европског тренера свих времена подгријава жељу навијача, па оно што је нереално лако постаје очекивана категорија међу црно бијелим тифозима.

Додатни зачин црно бијелом тиму је финска сензација Мика Муринен. Тек му је 18 година и каже, Партизан је његова станица ка НБА лиги.

"Циљ ми је да након предстојеће сезоне упишем факултет, а онда да се пријавим за драфт у љето 2027. године. Тај распоред се није промијенио. За сада је у питању само станица у Србији. Може се десити да, ако ми тамо буде добро и ако ми се свиди, прескочим факултет прије драфта", рекао је Мика Муринен.

Предсједник Партизана Остоја Мијаиловић представио је клупски буџет који износи 27 милиона евра. Два меча због заузетости Арене биће измјештена из Београда, први у Беч или Минхен, а други у Солун или Љубљану. Нову сезону шампион АБА лиге започиње гостовањем у Дубаију.

Подијели:

Тагови:

Košarka

КК Партизан

Мика Муринен

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Борац кадет куп": Бањалучани стартовали побједом

Кошарка

"Борац кадет куп": Бањалучани стартовали побједом

23 ч

0
Кошаркаши Републике Српске остварили прву побједу на турниру у Кини

Кошарка

Кошаркаши Републике Српске остварили прву побједу на турниру у Кини

1 д

0
Марко Гудурић неће играти у Београду против Звезде

Кошарка

Марко Гудурић неће играти у Београду против Звезде

1 д

0
Готово: Ниликина напушта Партизан

Кошарка

Готово: Ниликина напушта Партизан

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

20

Трамп наредио ново распоређивање војске

20

08

Љекари се боре за живот брутално претученог мушкарца: Нападач ухапшен убрзо након напада

19

55

Једноставни начини да спријечите јесење опадање косе

19

50

Лавров упозорио ЕУ и НАТО на одлучан одговор Москве у случају агресије

19

49

Евролига приоритет за КК Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner