Марко Гудурић неће играти у Београду против Звезде

26.09.2025
15:56
Нова сезона у Евролиги је пред вратима, остало је неколико дана, а Црвена звезда ће у првом колу играти против Олимпије из Милана пред својим навијачима. Ипак, на овом мечу вјероватно неће бити Марка Гудурића, који је стигао у "манекене" као највеће појачање овог љета.
Марко Гудурић се вратио са Еуробаскета на ком је учествовао са Србијом, али је још тад било јасно да вуче повреду и да није у добром стању, што је потврдио и сам Еторе Месина. Сада очекује Милан и први званични меч против Виртуса у Суперкупу, али, чини се да Гудурић и даље није спреман.
🔴⚪️Olimpia Milano. Per la semifinale di Supercoppa non ci saranno certamente Marko Guduric, che si è allenato con il gruppo al rientro dagli Europei ma non ha mai giocato una partita vera e non è ancora pronto per il debutto; e Leonardo Totè, che si è appena aggregato al gruppo…— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) September 26, 2025
По повратку је Месина рекао да има озбиљан тендонитис, док сада Алесандро Маги и каже да он неће сигурно бити у тиму за Суперкуп против Виртуса, те да још није ни тренирао са екипом.
До утакмице са Црвеном звездом је остало само четири дана, пошто је она на програму 30. септембра у Београдској арени.
С обзиром на то да је меч с Виртусом 27. а онда само три дана касније Звезда... Тешко да ће успјети Гудурић да се опорави, те је све извесније да ће пропустити меч са Црвеном звездом.
(телеграф)
