Вакцинација подијелила мишљења: Ко је у праву?

Антивакцинални лоби јача и постаје све интересантнији како медијима тако и на друштвеним мрежама. Оправдано или не?
Амерички министар здравља Роберт Френсис Кенеди Млађи укинуо је 22 пројекта који су били намијењени борби против инфекција попут ковида и грипа.
Кенеди тврди да је проучио научне податке о мРНК вакцинама и закључио да они "показују да ове вакцине не пружају ефикасну заштиту против инфекција горњих дисајних путева, као што су ковид-19 и грип".
Како тврди, вакцина против корона вируса више није препоручена за труднице и здраву дјецу.
Поставља се питање да ли у овим тврдњама има истине или би забрана вакцина била огромна грешка?
Занимљива је чињеница да су вакцине за вријеме ковида проглашене медицинским чудом које је спасило животе током пандемије корона вируса, али у САД-у сада одустају од даљег истраживања ове технологије.
Како и зашто је дошло до овако нагле и драстичне промјене?
Зашто су вакцине првобитно биле адекватан лијек, а сада, представљају потенцијалну опасност?
Исто тако, Флорида је укинула све обавезне вакцине за дјецу, чак и за оне најтеже болести.
Поставља се питање, зашто се то дешава и да ли ће и земље сем Америке постепено почети да уводе овакву праксу?
Шта ће се десити ако се то обестини и да ли је и колико опасно по све нас?
Ако није, зашто смо све ове године сматрали да је вакцинација од изузетне важности за наше здравље?
Да ли је, на крају крајева, истина све што се тврди?
Много је питања на које се, још увијек, не назире одговор, а мишљења су и те како подијељена.
Док једни сматрају да је потребно укидање обавезне вакцинације за дјецу, чак и за оне најтеже болести, са друге стране, струка каже другачије.
Здравствени радници тврде да је вакцина најбоља превенција и не треба доводити у питање науку.
Како би се спријечила епидемија и сачувало здравље најмлађих, надлежни апелују на одговорност и поштовање законских одредби о имунизацији.
Због тога педијатри више неће гледати кроз прсте и издавати налаз о здравственој способности за укључивање у колектив, дјеци која нису потпуно вакцинисана за ту старосну доб, по календару обавезне вакцинације који прописује Закон о заштити становништва од заразних болести Републике Српске.
