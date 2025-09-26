Прелијепа прича из БиХ: Беба рођена у возилу Хитне помоћи

Извор:
26.09.2025
У ноћи 25. септембра 2025. године, тачно у 00.10 сати, у санитетском возилу тузланске Службе хитне медицинске помоћи на свијет је дошао дјечак.
Порођај је успјешно обављен уз стручну помоћ дежурне екипе хитне помоћи у саставу др Лејла Спахић, др Белмин Кушљугић, медицински техничар Златко Урошевић, медицински техничар Алмир Мујкић и медицинска сестра Јасмина Челиковић.
Из Службе хитне медицинске помоћи истичу да су поносни на своје младе љекаре и техничаре, који су и овај пут показали спремност и професионализам у најзахтјевнијим ситуацијама.
"Наше узданице, млади љекари, увијек су спремни и за највеће изазове", поручили су, јавља РТВ Слон.
Упућене су и честитке сретним родитељима, уз поруку да је сваки нови живот који дође на свијет разлог за радост и понос.
