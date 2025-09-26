Logo

Прелијепа прича из БиХ: Беба рођена у возилу Хитне помоћи

Извор:

Агенције

26.09.2025

15:15

Коментари:

0
Беба рођена у возилу Хитне помоћи Тузла
Фото: РТВ Слон

У ноћи 25. септембра 2025. године, тачно у 00.10 сати, у санитетском возилу тузланске Службе хитне медицинске помоћи на свијет је дошао дјечак.

Порођај је успјешно обављен уз стручну помоћ дежурне екипе хитне помоћи у саставу др Лејла Спахић, др Белмин Кушљугић, медицински техничар Златко Урошевић, медицински техничар Алмир Мујкић и медицинска сестра Јасмина Челиковић.

Из Службе хитне медицинске помоћи истичу да су поносни на своје младе љекаре и техничаре, који су и овај пут показали спремност и професионализам у најзахтјевнијим ситуацијама.

"Наше узданице, млади љекари, увијек су спремни и за највеће изазове", поручили су, јавља РТВ Слон.

Упућене су и честитке сретним родитељима, уз поруку да је сваки нови живот који дође на свијет разлог за радост и понос.

Подијели:

Тагови:

беба

Tuzla

porođaj

novorođenče

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

Занимљивости

Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

31 мин

0
Младић (20) претукао дјевојчицу у близини школе

Србија

Младић (20) претукао дјевојчицу у близини школе

39 мин

0
Хрватска: Посланици гласали против признања палестинске државе

Регион

Хрватска: Посланици гласали против признања палестинске државе

43 мин

1
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Хрватска намеће ратну надокнаду за нафту

48 мин

0

Више из рубрике

Поражавајућа статистика: Рак грлића материце годишње убије око 130 жена у БиХ

Друштво

Поражавајућа статистика: Рак грлића материце годишње убије око 130 жена у БиХ

2 ч

0
Погледајте цијене на бањалучкој Тржници

Друштво

Погледајте цијене на бањалучкој Тржници

6 ч

0
Саобраћај у кишном дану, Бањалука

Друштво

Возите опрезно! Влажни коловози и смањена видљивост због магле

7 ч

0
Промјенљиво облачно и сунчано, понегдје киша

Друштво

Промјенљиво облачно и сунчано, понегдје киша

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

Отац, мајка и беба повријеђени у језивој несрећи

15

36

Хорор у Сарајеву: Девојчицу прво истукли, па насрнули на њу ножем у кругу школе

15

34

Неизмјерна туга: Ово је Филип, младић страдао у несрећи код Врбаса

15

32

Селимовићу 45 година затвора за убиство сина и супруге!

15

28

Шулић: Туризам - покретач привредног развоја у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner