Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

Извор:
Телеграф
26.09.2025
15:12
Коментари:0
Након што је ураган Милтон, током прошле године, погодио дијелове америчке државе Флорида, један мушкарац је доживио застрашујуће искуство у сопственој кући.
Када се вратио да провери штету, осим поплављених просторија, у једној од соба, у потпуном мраку, затекао је - огромног крокодила!
Снимак “непознавог госта" брзо је постао виралан на друштвеним мрежама, изазивајући страх и невјерицу међу гледаоцима широм свијета.
”Никада нисам помислио да бих ово могао да доживим“, рекао је власник куће, који је морао да прегледа сваки кутак свог дома.
Овај инцидент подсјећа на то колико су дивље животиње рањиве, али и опасне када временске непогоде поремете њихова природна станишта и натјерају их у људска насеља.
Срећом, мушкарац је прошао неповријеђен, а искуство са крокодилом сигурно ће дуго памтити.
