Крем чорба од бундеве: Најукусније и најздравије јесење јело

Почетак јесени најављују хладни дани којима свједочимо, али и прве чорбе од бундеве. Наравно, ту су и први печени кестени, рижото са шумским печуркама и још неколико знакова да улазимо у можда најузбудљивије годишње доба – барем када су у питању сезонски састојци и јела. Топла, кремаста чорба од бундеве је права ''храна за утјеху“, и не може бити здравија!
Бундеве, тиквице или тикве могу се наћи у више од 300 врста, а најпознатије и доступне за јело су Хокаидо бундева, Мушкатна или мушкатна бундева и Кабоча бундева.
Треба бити опрезан јер постоје и украсне бундеве које нису јестиве. Јестиве су пуне калцијума, гвожђа, калијума, магнезијума, фосфора и разних витамина. Најчешће их припремамо печене, у облику кремова и чорби, чорби, џемова и колача.
Карактерише их лијепа наранџаста боја, блага слаткоћа, богато сочност меснатог меса, а добро се слажу са зачинима попут цимета, куркуме, босиљка, рузмарина и бибера, па се користе у разним сланим јелима. Приликом припреме крем супе, бундеве можете кувати у води или их пећи у рерни, а затим их изблендирати - поступак је веома једноставан, а резултат савршен.
2 кашике маслиновог уља
2 главице црног лука, ситно исјецкане
1 кг бундеве, ољуштене, без сјеменки и исјецкане на комаде
700 мл поврћног или пилећег фонда
150 мл павлаке за кување
зачини по избору: со, бибер, цимет, куркума, чили
Загријте двије кашике маслиновог уља у великој шерпи, па лагано динстајте два ситно исјецкана црног лука око пет минута, док не омекшају. Додајте исјецкану бундеву и наставите да кувате 8-10 минута, повремено мијешајући, док не почне да омекшава и добија златно-смеђу боју. Сипајте 700 мл поврћног или пилећег фонда и зачините сољу и бибером.
Крчкајте 10 минута, док бундева не омекша. Сипајте 150 мл павлаке за кување у шерпу, поново прокувајте, а затим помоћу штапног миксера или блендера направите густу, кремасту супу.
За баршунасту конзистенцију, супу можете процедити кроз фину цедиљку. Зачините по укусу, па послужите посуту крутонима и семенкама и преливену са још маслиновог или бундевиног уља, преноси Аваз.
