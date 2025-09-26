Изгорјела викендица Јале Брата: Огласила се полиција

26.09.2025
Рано јутрос, нешто послије три сата, дошло је до пожара на једној од викендица у насељу Врутци, код Нишића, општина Илијаш.
Како незванично сазнаје Аваз, викендица је у власништву репера Јасмина Фазлића, који је многима познатији под уметничким именом Јала Брат. Тачније, како пише овај портал, викендица је власништво његовог оца.
Како је потврђено из Професионалне ватрогасне бригаде Кантона Сарајево, пожар је угашен.
- Пожар који је гасило пет припадника ПВБ КС са два возила је угашен. Према информацијама са терена, нема повређених особа - речено је из ПВБ Кантона Сарајево.
Такође, на терену су били припадници МУП-а Кантона Сарајево, те вјештак противпожарне заштите.
- Пожар на викендици у насељу Врутци је пријављен у 03:40 сати, а у 06:30 сати је угашен. У 10:30 сати је завршен увиђај уз присуство дежурног вештака противпожарне заштите, те је утврђено да је узрок пожара неисправне електричне инсталације - потврдила је портпаролка МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић.
