Ухапшен Бањалучанин који је ”пасатом” ударио малољетника на бициклу и побјегао

Бањалучка полиција идентификовала је и ухапсила Д.Ш. (62) због сумње да је прије пет дана аутомобилом ”пасат 3” ударио малољетника (16) на бициклу, након чега је побјегао с мјеста несреће.
Како сазнајемо малољетник је задобио тешке повреде, али срећом није животно угрожен.
У ПУ Бањалука наводе да је Д.Ш. осумњичен да је починио кривична дјела угрожавање јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди.
”На магистралном путу MI-108 у Поткозарју 21. септембра око 19.35 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао непознати возач са непознатим возилом који се удаљио са лица мјеста и малољетно лице које је управљало бициклом, а које је задобило тјелесне повреде. Полицијски службеници су предузимањем мјера и радњи утврдили да је Д.Ш. управљајући аутомобилом ”фолскваген” учествовало у незгоди”, наводе у ПУ Бањалука.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
