Велика трагедија у Бихаћу: Погинуо радник у каменолому

26.09.2025

09:43

Велика трагедија у Бихаћу: Погинуо радник у каменолому
Фото: Pixabay

У каменолому у бихаћком насељу Притока, у сриједу се догодила тешка несрећа у којој је живот изгубио Идриз Кишметовић (53).

Према информацијама с терена, до несреће је дошло када се током рада преврнула радна машина којом је руковао, усљед чега је Кишметовић смртно страдао.

Околности под којима је дошло до превртања машине још увијек нису у потпуности разјашњене, пише Црна Хроника, а истрага је у току, преноси Аваз.

Свијет

Породица, пријатељи и саборци из Армије РБиХ с тугом се опраштају од Идриза.

Према обавијести породице, џеназа полази у суботу, 27. септембра 2025. године, испред породичне куће, а укоп и клањање џеназе обавит ће се на породичним мезарима у Коњодору, код бензинске пумпе Мисал, с почетком у 14:00 сати.

