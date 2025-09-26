Велика трагедија у Бихаћу: Погинуо радник у каменолому

26.09.2025
09:43
У каменолому у бихаћком насељу Притока, у сриједу се догодила тешка несрећа у којој је живот изгубио Идриз Кишметовић (53).
Према информацијама с терена, до несреће је дошло када се током рада преврнула радна машина којом је руковао, усљед чега је Кишметовић смртно страдао.
Околности под којима је дошло до превртања машине још увијек нису у потпуности разјашњене, пише Црна Хроника, а истрага је у току, преноси Аваз.
Породица, пријатељи и саборци из Армије РБиХ с тугом се опраштају од Идриза.
Према обавијести породице, џеназа полази у суботу, 27. септембра 2025. године, испред породичне куће, а укоп и клањање џеназе обавит ће се на породичним мезарима у Коњодору, код бензинске пумпе Мисал, с почетком у 14:00 сати.
