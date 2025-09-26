Тешка несрећа у Русији: Воз исклизнуо из шина, избио велики пожар

26.09.2025
09:37
У Смоленској области, 18 вагона за гориво исклизнуло је из шина након судара са камионом, саопштила је Московска жељезница.
"Данас у 7:26 часова, између станица Рудња и Голинки Московске жељезнице, возач камиона је ушао на жељезнички прелаз испред теретног воза који се приближавао. Усљед несреће, према прелиминарним информацијама, локомотива и 18 вагона са бензином су исклизнули из шина, што је изазвало пожар терета", наводи се у објави.
Не одними ударными дронами едиными😈— Alexander Kovalenko (@zloy_odessit) September 26, 2025
В Смоленской области в состав с ГСМ, якобы, врезалась фура. В результате, состав сошёл с рельс и слегка воспламенился.
Даже не знаю, что в этой новости ключевое - воспламенился, или фура. 😎 pic.twitter.com/8u7bnwZJGu
Према подацима Московске жељезнице, посада локомотиве је повријеђена, а машиновођа и његов помоћник су хоспитализовани са умјереним повредама.
Министарство унутрашњих послова је за РИА Новости рекло да је камион прошао кроз црвено свјетло.
Локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов в Смоленской области.— Світлана Комендант (@3Mwsm11j1mpkYcB) September 26, 2025
Инцидент произошёл ранним утром: водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом, что привело к сходу вагонов. pic.twitter.com/EZWIeHtbju
Три ватрогасна возила и четири воза за спасавање су послата на мјесто инцидента. Саобраћај на тој дионици је обустављен.
Регионално Министарство за ванредне ситуације потврдило је да се гаси пожар на шест вагона са горивом.
Смоленско тужилаштво је покренуло истрагу.
