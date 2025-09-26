Logo

Тешка несрећа у Русији: Воз исклизнуо из шина, избио велики пожар

26.09.2025

09:37

У Смоленској области, 18 вагона за гориво исклизнуло је из шина након судара са камионом, саопштила је Московска жељезница.

"Данас у 7:26 часова, између станица Рудња и Голинки Московске жељезнице, возач камиона је ушао на жељезнички прелаз испред теретног воза који се приближавао. Усљед несреће, према прелиминарним информацијама, локомотива и 18 вагона са бензином су исклизнули из шина, што је изазвало пожар терета", наводи се у објави.

Према подацима Московске жељезнице, посада локомотиве је повријеђена, а машиновођа и његов помоћник су хоспитализовани са умјереним повредама.

Министарство унутрашњих послова је за РИА Новости рекло да је камион прошао кроз црвено свјетло.

Три ватрогасна возила и четири воза за спасавање су послата на мјесто инцидента. Саобраћај на тој дионици је обустављен.

Регионално Министарство за ванредне ситуације потврдило је да се гаси пожар на шест вагона са горивом.

Смоленско тужилаштво је покренуло истрагу.

Русија

Саобраћајна несрећа

