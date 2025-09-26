Велика Британија уводи обавезну дигиталну личну карту

26.09.2025
09:20
Коментари:0
Велика Британија уводи систем обавезне дигиталне личне карте за све британске грађане и становнике као мјеру за одвраћање нелегалне имиграције, саопштио је премијер Кир Стармер.
"То ће отежати нелегалан рад у овој земљи и учинити наше границе безбједнијим", нагласио је Стармер.
Британска Влада је под притиском да се позабави овим проблемом, јер је више од 50.000 миграната стигло малим чамцима преко Ламанша од када су лабуристи дошли на власт.
"Знам да су радни људи забринути због нивоа нелегалне имиграције у ову земљу. Безбједна граница и контролисана имиграција су разумни захтјеви, а ова влада слуша и испуњава их", навео је британски премијер.
Он је додао да је дигитална лична карта огромна прилика за Велику Британију и да ће обичним грађанима пружити безброј предности, попут могућности да докажете свој идентитет да бисте брзо приступили кључним услугама.
Стармер је нагласио да Влада мора да се заложи за патриотску националну обнову, засновану на трајним британским вриједностима.
