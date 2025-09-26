УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Ликвидирао бившу жену у болници, камере снимиле бруталан злочин

26.09.2025
Надзорна камера снимила је бруталан злочин, када је мушкарац убио своју бившу жену у болници у Турској, на њеном радном мјесту.
До злочина је дошло у сриједу у приватној болници у граду Кахраманмараш, гдје је радила жртва Есер Карача, мајка двоје дјеце.
На снимку се види како њен бивши супруг Атила Ајдинтапли (44) улази у болницу, а онда и у канцеларију своје бивше жене, носећи црну торбу. Унутра је дошло до сукоба, виде се и друге запослене, а неколико секунди касније жртва излази из канцеларије и бјежи од супруга.
Атила је тад извадио из торбе сачмарицу и пуцао у бившу жену из непосредне близине на степеништу док је она дизала руке у ваздух, молећи га да престане. Он је потом још два пута пуцао у жену прије него што је потрчао ка излазу.
Упозоравамо вас да је снимак узнемирујући!
⚫️ Uzaklaştırma kararı vardı, öldürüldü!— Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 24, 2025
Kahramanmaraş’ta tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Cani, poşete gizlediği silahla hastaneye girdi, Karaca’nın odasına saklandı. Eser Karaca… pic.twitter.com/SFpF7pLGna
Према информацијама турских медија, убиство се догодило дан након што је осумњичени добио забрану приласка жртви.
Ајдапли је ухапшен убрзо након злочина, а тужиоци траже доживотну казну затвора.
