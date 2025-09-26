Трамп потписао извршну наредбу о споразуму о продаји ТикТока

Извор:
Танјуг
26.09.2025
08:22
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је синоћ потписао извршну наредбу којом се убрзава завршетак споразума о продаји имовине платформе ТикТок у Сједињеним Америчким Државама, конзорцијуму углавном америчких инвеститора.
Ова наредба је важан корак ка коначној продаји, али процес још није завршен, а споразум ће вјероватно захтијевати даља регулаторна одобрења обје земље, преноси CNN.
''Имао сам веома добар разговор са предсједником Сијем. И разговарали смо о ТикТоку и другим стварима, али смо разговарали и о ТикТоку и он нам је дао зелено свјетло'', рекао је Трамп приликом потписивања извршне наредбе у Овалном кабинету, говорећи о телефонском разговору са кинеским предсједником Си Ђинпингом.
