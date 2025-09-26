Logo

Беба остављена да умре у смећу, чудом преживјела: У уста јој ставили камен и залијепили га

26.09.2025

07:40

Беба остављена да умре у смећу, чудом преживјела: У уста јој ставили камен и залијепили га
Фото: Pixabay

Новорођенче је пронађено напуштено међу стијенама и смећа са каменом у устима и залепљеним уснама у Индији, а овај случај узнемирио је људе широм свијета.

Медији преносе да је беби у уста стављен камен да не би плакала.

Шокантно откриће, чији је снимак превише узнемирујући да би био јавно приказан, догодило се у округу Билвара, у Раџастану, у Индији.

Упркос наводно мучном покушају да га ућуткају и убију, мали дјечак је чудом преживио.

Локални сточар је наишао на бебу која је беспомоћно лежала у гомили камења и смећа, након чега ју је хитно одвезао у болницу.

Беба је пребачена у државну болницу у Бијолију, гдје су лекари процијенили да је старо између 15 и 20 дана.

Током прегледа, љекари су пронашли камен заглављен у њеним устима.

Полиција вјерује да је лијепак на уснама и постављено камење имало за циљ да се дијете утиша како га нико не би чуо док је остављено да умре.

Према наводима полиције, дјечак је бачен у шуму поред пута, у близини храма Сита Кунд.

Власти тренутно прегледају евиденцију порођаја у оближњим болницама у покушају да идентификују мајке које су се недавно породиле.

Истовремено, полиција испитује мештане у околним селима како би покушала да пронађе родитеље напуштеног дјетета.

(Телеграф.рс)

