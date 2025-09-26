Logo

Хороскоп за 26. септембар: Са Биковима се нешто чудно дешава, Лавови у финансијским бригама

26.09.2025

07:32

Horoskop
Фото: Pexels

Неке збуњујуће ситуације донијеће вам нервирање и забринутост. Савјет је да не журите, ни по питању договора ни по питању завршавања обавеза. У емотивном сегменту сте повученији него иначе. Размишљате о будућности односа у коме сте.

БИК

Доста промјенљиво расположење, па ћете у једном тренутку бити активни, да бисте се већ у наредном повукли и потиснули обавезе. Требаће вам много времена да остварите оно што сте планирали. Романтика у односу са вољеном особом је наглашена.

БЛИЗАНЦИ

Дан је добар да се покренете по питању личних обавеза, али је могуће да ћете због тога потиснути посао. Не можете и на једну и на другу страну. Нисте испуњени у емотивном сегменту и потражићете савјет од стране члана породице или пријатеља.

РАК

Превише очекујете од других, али и од себе. Колико год се трудили, мало је вјероватно да ћете успјети да остварите планове. Зато је емотивни сегмент јако наглашен и у односу са вољеном особом вам слиједе нарочито сензуални и романтични тренуци.

ЛАВ

Данас су вам на памети финансијски приоритети. Никако не успјевате да се ускладите по питању прилива и трошкова и повремено ћете бити забринути шта и како даље. Посветите се више особи коју волите, она с правом тврди да је занемарујете.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Нећу дозволити Израелу да анектира Западну обалу

ДЈЕВИЦА

Можда мислите да сте довољно способни да завршите са обавезама, али испоставиће се да не успјевате да их приведете крају. У посљедњем тренутку изостаје подршка од стране колега и вјероватно ћете све планове морати да одложите. Емотивно – одлично.

ВАГА

Збуњени сте ситуацијама на послу, али немате намјеру да тек тако одустанете од циљева и планова. Умјесто да журите, пажљиво пратите шта се дешава у окружењу. Занемарујете вољену особу зарад контакта са пријатељима. Сигурно ће се наљутити.

ШКОРПИЈА

Покушавате да се прилагодите, али рјешења вам константно измичу из руку. Данас сте и ви нефокусирани, нарочито у преподневним сатима. Јако размишљате о неком и ова особа ће вам се током цијелог дана провлачити кроз мисли.

СТРИЈЕЛАЦ

Никако не успјевате да се снађете у ситуацијама у послу. Све дјелује несигурно, неизвјесно, а и вама је потребно много времена и за неке најосновније обавезе. Више вам одговара да поподне и вече проведете у окружењу породице и у одмору.

ЈАРАЦ

Обавеза је више него иначе и могуће је да ћете се доста исцрпити. Колико год се трудили да остварите један договор, никако не успјевате да се усагласите са другом страном. У емотивном сегменту је наглашена потреба за романтичнијим тренуцима.

ВОДОЛИЈА

Дан када је могуће да зарадите, али да бисте то остварили, мораћете да будете промишљенији и прорачунатији. Ако сте планирали излазак, вјероватно ћете га одложити да бисте провели са вољеном особом мирно и испуњено вече код куће.

РИБЕ

Можда ћете морати да одрадите обавезе које вам не пријају или које вас оптерећују. Неки напорни моменти и исцрпљеност. Не дозволите да вам ово поквари вече које сте планирали да проведете са вољеном особом. Јака њежност и романтика.

(Она.рс)

