Ова кућа кошта само 1.000 евра, а гради се за седам дана: Може издржати и најјачи земљотрес

У марту 2025. снажан потрес магнитуде 7,7 погодио је средишњи дио Мјанмара и разорио Мандалај, други највећи град у земљи. Упркос разарању, 26 бамбусових кућа које су прије земљотреса изграђене за породице расељене због сукоба остале су потпуно неоштећене.
Те куће могу се изградити за мање од седам дана, а њихова цијена одговара просјечном паметном телефону. Састав се темељи на иновативној употреби снопова танког бамбуса који се претварају у чврст и закључан оквир. У градњи учествују саме породице уз подршку техничког тима, а конструкција је осмишљена тако да равномјерно распореди оптерећења у случају потреса и допушта флексибилност у распореду просторија и фасадама, пише е-арцхитецт.
Овај догађај потврдио је учинковитост пројекта и показао да је могуће створити јефтино, отпорно и достојанствено становање у кризним условима.
Пројект не обухваћа само један тип кућа, него користи три приступа: модуларне и брзе префаб куће отпорне на потресе и вјетрове, приручник који заједницама омогућује самосталну градњу од локалних материјала, те модел финансијске потпоре који надограђује већ постојеће домове уз стручно савјетовање. Све три методе заједно чине флексибилан алат за изградњу становања у кризама, прилагодљив различитим регијама и доступности ресурса.
Иницијатива дјелује од 2019. до 2025. године и до сада је изграђено 79 јединица, свака у року од седам дана. Трошак по јединици креће се између 1.000 и 1.300 долара (851 и 1107 евра). Штампано је и дистрибуирано 500 приручника за самоградњу, а пројекат је награђен с неколико међународних признања, међу којима су MIT Solve, Good Energies Prize, UNICEF Innovation30 и Nikkei Asia Award.
Носилац пројекта је архитектонски студио Blue Temple из Јангона, који спаја рачунарски дизајн и хуманитарну архитектуру и ради на пројектима у екстремним условима. Њихова мисија је створити технички прецизну, друштвено корисну и прилагодљиву архитектуру. Програм Housing NOW укључује не само куће него и школе и клинике, све израђене тако да буду брзе за изградњу, нискобуџетне и отпорне на потресе и климатске изазове.
(Дневно.хр)
