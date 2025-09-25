Logo

У наредних 10 година нестаће ова занимања

25.09.2025

13:24

У наредних 10 година нестаће ова занимања
Фото: Pexels.com

Због незаустављивог успона вјештачке интелигенције, све више послова суочава се са тмурном будућношћу.

Вјештачка интелигенција мијења начин на који живимо и радимо и све више преузима задатке које су некада обављали људи. Аутоматизација и паметни алгоритми отворили су расправу о томе каква нас будућност чека, које су вјештине потребне да би радници остали конкурентни, а која занимања немају шансе пред налетом нових технологија.

Стручњаци компаније “Линкее”, која се бави софтвером за аутоматизацију зграда, спровели су истраживање и издвојили десет занимања која ће, према њиховим процјенама, у наредних десет година готово потпуно нестати, и које ће замијенити вјештачка интелигенција, преноси Блиц жена.

Водитељ маркетинг производа

На врху листе нашао се посао водитеља маркетинга производа, са ризиком од 43 и вјероватноћом аутоматизације од 39%. У истраживању се објашњава да улоге које опстају нису само “креативне” или “стратешке”, већ мултидисциплинарне, попут маркетинг менаџера и аналитичара који раде на пресјеку података, приповедања и пословних циљева, што их чини тежима за замјену.

Графички дизајнер

На другом мјесту су графички дизајнери, са стопом вјероватноће замене од чак 59%. У ери у којој је продукција визуелног садржаја постала масовна и доступна свима, предност имају само они који успију да споје дизајнерске вештине са ширим знањима и АИ алатима.

Маркетиншки аналитичар

Слично се прогнозира и за маркетиншке аналитичаре, којима се предвиђа ризик замјене од 48%. Њима се савјетује да своја знања искористе у различитим индустријама, јер ће само ширењем поља дјеловања успјети да остану релевантни. Извршни директор Линкее, Вахан Погосјан, поручио је да опстанак неће зависити од брзине генерисања података или садржаја, већ од способности да се резултати прошире и примјене на више области.

Изузетно висок ризик од 65% биљеже уредници видео садржаја, јер је данас могуће вјештачки генерисати снимке, најве холивудских филмова, промотивне материјале или корпоративне презентације.

Водитељи радио промоција

На сличан начин, и водитељи радио промоција суочавају се са негативним трендом, пошто истраживања показују да интересовање на тржишту опада.

Агент за продају оглашавања

Опасност вреба и агенте за продају оглашавања, који посредују при продаји рекламног простора у медијима. Тржиште већ сада показује пад од 6,6%, што јасно указује да су репетитивни послови пред нестајањем.

Специјалиста за корисничко искуство

Још једна угрожена професија је и специјалиста за корисничко искуство. Иако је њихова улога да осигурају квалитетне интеракције између корисника и компанија, стварност је таква да све више фирми гледа да смањује трошкове, а АИ рјешења постају јефтинија и бржа алтернатива.

Копирајтер

Најтмурнију будућност, међутим, имају копирајтери. Њихово занимање носи ризик замјене од чак 85%. Како цијена ријечи, уређивања и стандардних маркетиншких кампања тежи ка нули, послови засновани искључиво на писању и готовим текстуалним резултатима највише су угрожени. Копирајтниг у нашем моделу носи највећи ризик замене управо зато што се ослања искључиво на резултате које АИ данас може врло лако да реплицира – закључио је Погосјан.

Анализа, дакле, показује да ће већ у наредној деценији читав низ занимања претрпјети драматичне промјене, а једини начин да радници опстану јесте стално учење, прилагођавање и развијање вјештина које АИ још увијек не може у потпуности да преузме.

