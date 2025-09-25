Logo

Ова три знака доживјеће велики преокрет до краја недјеље!

Извор:

Крстарица

25.09.2025

10:09

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Ако сте рођени у једном од ових знакова, припремите се – до краја недјеље вас чека спектакуларан преокрет.

Хороскоп не најављује само добар дан, већ талас среће, пара и емотивне стабилности који долази као награда за све што сте прошли.

Лав

Лавови су дуго гурали кроз тишину, без признања. Али сада се звијезде коначно окрећу у вашу корист. Очекујте неочекивани прилив новца, али и позив који мијења ток каријере. Љубавни живот добија нову искру – неко вас види баш онако како сте одувијек жељели.

Вага

Ваге су мајстори равнотеже, али сада долази период када се труд исплаћује. Могући су добици кроз партнерства, насљедства или креативне пројекте. Срећа долази кроз људе – не одбијајте позиве, јер баш на једном од њих вас чека кључна прилика.

Стријелац

Стријелци осјећају да се нешто спрема – и у праву су. Ваша интуиција је сада најјаче оружје. Ако слиједите унутрашњи глас, можете добити новац кроз ризичан потез који се исплати. Љубав долази изненада, али са дубином коју нисте очекивали.

Не очајавајте – енергија преокрета је заразна. Ако сте у близини Лавова, Вага или Стријелчева, њихова срећа може покренути и вашу. Отворите се за нове идеје, будите спремни да кажете „да“ и не игноришите знакове које вам универзум шаље.

sudoper cesma voda pixabay ilustracija

Савјети

Уз овај трик ваш кухињски судопер ће увијек бити чист

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

astrologija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

3 ч

0
Краљица сваке зимнице: Цјепкане паприке - пикантне и мирисне, а једноставне за припрему

Занимљивости

Краљица сваке зимнице: Цјепкане паприке - пикантне и мирисне, а једноставне за припрему

3 ч

0
Овај знак у октобру чека брдо пара: Добиће шансу коју је чекао цијели живот

Занимљивости

Овај знак у октобру чека брдо пара: Добиће шансу коју је чекао цијели живот

3 ч

0
Октобар доноси раскош за 3 знака

Занимљивости

Октобар доноси раскош за 3 знака

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Касумовићу шест година забрањено да буде градоначелник Зенице

11

06

Крај свим гласинама: Познато да ли Јокић остаје у Денверу

10

56

Ова 3 ''фатална“ одговора на разговору за посао могу вас коштати радног мјеста

10

50

Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

10

47

Амиџић о буџету: Српски новац се не може трошити без сагласности Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner