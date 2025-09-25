Logo

Краљица сваке зимнице: Цјепкане паприке - пикантне и мирисне, а једноставне за припрему

25.09.2025

07:35

Краљица сваке зимнице: Цјепкане паприке - пикантне и мирисне, а једноставне за припрему
Фото: Pexel/Taha Çendek

Цјепкана паприка је незаобилазна краљица сваке зимнице – пикантна, мирисна и пуна укуса који нас грије током хладних дана.

Иако изгледа једноставно, свака домаћица зна да иза савршене цјепкане паприке стоји мали низ трикова и пажљиво придржавање правила. Од избора правих паприка, преко начина сјецкања, па све до савршене мјере сирћета и зачина сваки корак је важан.

Цјепкана паприка је за многе већи деликатес од ајвара. Иако су оба специјалитета за зимницу направљена од истог поврћа, цјепкана паприка је пикантнија и мало теже се спрема, али је зато по укусу и текстури испред ајвара. Доносимо вам најстарији рецепт за припрему краљице зимнице с југа Србије, преноси Блиц жена.

Цјепкана паприка – најстарији рецепт с југа Србије

Састојци:

10 кг паприка

3 дл уља

2 главице белог лука

5 љутих папричица

2 кашике шећера

2 кашике соли

2 каике сирћета

Припрема:

Паприке оперите, очистите од сјеменки, па их испеците у рерни и пребаците у кесу док су још вруће. Завежите кесу да би се паприке потпариле, како бисте их касније што лакше ољуштили. Кад их ољуштите, исјецкајте их на траке и ставите у велику металну шерпу.

Сада слиједи кључни корак за припрему цјепканих паприка. У посебну шерпу сипајте 300 милилитара уља и пустите да прокува. Уље мора да прокључа да би наставак поступка био успјешан.

Вруће уље прелијте преко паприка, поклопите и оставите да одстоје 15 минута. Потом их кувајте око сат времена, уз повремено мијешање. Додајте исјецкан бијели лук и исјецкане љуте папричице да се лијепо сједине са паприкама и дају им препознатљиву арому.

Послије сат времена додајте шећер, со и сирће. Вруће паприке сипајте у тегле, али немојте да пуните тегле до самог врха – оставите мало празног простора. Док су цјепкане паприке још вруће прелијте их са мало уља, поређајте тегле у рерну и пастеризујте на 100 степени око 2 сата. Послије пастеризација затворите тегле и чувајте их у шпајзу.

Тагови:

Рецепт

Зимница

Паприке

