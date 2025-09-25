Logo

Снимак који леди крв у венама: Лазића и његову супругу извлаче ватрогасци из смрсканог аута!

Телеграф

25.09.2025

07:27

Снимак који леди крв у венама: Лазића и његову супругу извлаче ватрогасци из смрсканог аута!
Фото: Instagram / Screenshot / 192_rs

Пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина доживјели су тешку саобраћајну несрећу на аутопуту код Генекса.

Њихово возило учествовало је у судару са аутобусом, а потом се забило у банкину.

Снимак са мјеста несреће приказује тренутке када су ватрогасци извлачили Дарка и Катарину из смрсканог аутомобила, док су обоје задобили озбиљне повреде и одмах превезени у болницу.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Сцена

Дарко Лазић имао тешку саобраћајну несрећу

Према сазнањима Телеграфа, Дарко Лазић је задржан на ВМА. Тамо су му урађене анализе и ЦТ главе, јер се жалио на болове у глави и има посјекотине. Пјевач је био комуникативан и разговарао је са полицијом, која је била присутна у болници.

Његова супруга Катарина је смјештена у болницу у Земуну, такође има болове у глави и посјекотине, али није у истој болници са Дарком. Љекари пажљиво прате њихово стање, а обоје су под сталним надзором.

Само неколико сати прије удеса, Дарко и Катарина су уживали у дружењу са Катаринином сестром Тијаном Матић, Дарковом свастиком, као и Дарковом бившом супругом Аном Севић и њеним мужем Данијелом. У шали су коментарисали да би Ана могла бити кума њиховом наредном дјетету.

Дарко Лазић

удес

nesreća

pjevač

