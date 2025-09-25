Снимак који леди крв у венама: Лазића и његову супругу извлаче ватрогасци из смрсканог аута!

Извор:
Пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина доживјели су тешку саобраћајну несрећу на аутопуту код Генекса.
Њихово возило учествовало је у судару са аутобусом, а потом се забило у банкину.
Снимак са мјеста несреће приказује тренутке када су ватрогасци извлачили Дарка и Катарину из смрсканог аутомобила, док су обоје задобили озбиљне повреде и одмах превезени у болницу.
Дарко Лазић имао тешку саобраћајну несрећу
Према сазнањима Телеграфа, Дарко Лазић је задржан на ВМА. Тамо су му урађене анализе и ЦТ главе, јер се жалио на болове у глави и има посјекотине. Пјевач је био комуникативан и разговарао је са полицијом, која је била присутна у болници.
Његова супруга Катарина је смјештена у болницу у Земуну, такође има болове у глави и посјекотине, али није у истој болници са Дарком. Љекари пажљиво прате њихово стање, а обоје су под сталним надзором.
Само неколико сати прије удеса, Дарко и Катарина су уживали у дружењу са Катаринином сестром Тијаном Матић, Дарковом свастиком, као и Дарковом бившом супругом Аном Севић и њеним мужем Данијелом. У шали су коментарисали да би Ана могла бити кума њиховом наредном дјетету.
