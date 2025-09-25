Како су Том Круз и његова нова дјевојка направили хаос међу бившим љубавима

Извор:
Нова.рс
25.09.2025
06:30
Коментари:0
Холивудска драма добија нови наставак – Бен Афлек наводно није пресрећан што његов дугогодишњи пријатељ Том Круз сада ужива у романси са његовом бившом партнерком, глумицом Аном де Армас.
Бен, који је од 2020. до почетка 2021. био у вези са Аном, наводно је и раније осјећао дозу љубоморе према Крузу, посебно због његовог невјероватно успјешног акционог филмског опуса који му је донио огромно богатство.
Афлекови пријатељи чак се шале да би се глумац могао „осветити“ Крузу тако што би започео романсу са његовом бившом супругом, Кејти Холмс, која је тренутно слободна. Међутим, док Бен живи у Лос Анђелесу, Кејти је везана за Њујорк, па би та идеја тешко могла да се оствари, пренела је Она.рс.
Република Српска
Будимир: Национални интерес се не може замијенити за неку помоћ из Брисела
Ако је вјеровати изворима Дејли Мејла, Афлек је прилично љубоморан на нови љубавни статус своје бивше дјевојке.
„Бен је помало љубоморан тип. Заиста је волио Ану и тешко му је пало када га је оставила. Зато му је чудно што је сада срећна са његовим пријатељем“, открио је извор за поменути медиј.
„Искрено, сваки глумац у Холивуду је бар мало љубоморан на Томове успјехе, а Бен није изузетак,“ додао је извор, али и нагласио да Афлек истовремено има и велико поштовање према колеги: „Диви се што неко у шездесетим и даље влада великим екраном. Нада се да ће и он бити те среће.“
Круз и Ана у вези су од Дана заљубљених, а недавно су снимљени како уживају у романтичној шетњи лондонским парком на њен 37. рођендан. Ана је била у опуштеној комбинацији – бијелој мајици и уским фармеркама – док су их обезбјеђивали тјелохранитељи.
Занимљиво је и да Афлек и Круз дијеле још једну заједничку везу – Гвинет Палтроу. Бен је био у вези са њом крајем деведесетих, док је Том имао филмску сцену пољупца са њом 2002. године у филму „Austin Powers in Goldmember“. А да подсјетимо, Том је 2010. на додели МТВ награда плесао управо са Беновом бившом супругом, Џенифер Лопез.
Занимљивости
Октобар доноси раскош за 3 знака
И ту није крај ове холивудске теленовеле. Наиме, када је објелодањено да су Ана и Том у вези, откривена је и не тако суптилна порука коју је де Армас упутила Крузовој бившој супрузи Никол Кидман.
Како преноси Бузфед, обожаваоци оштрог ока примјетили су да је Ана лајковала објаву на Инстаграму која доводи у питање да ли је Никол имала естетске операције. Објаву је у фебруару поставио налог „Celebmess“, а садржала је, како аутор тврди, фотографију Никол из 1996. године поред њене новије слике. Уз то су били приложени и снимци из интервјуа из 2007. године, у којем је Никол упитана о упорним причама које су кружиле о њеном изгледу. Текст је напомињао да је Никол изазвала „сталне гласине о томе да ли је превише користила ботокс“ након појављивања на додјели Оскара 2006. године.
У том интервјуу, Никол је негирала да је икада радила било какве естетске захвате. „Да будем искрена, потпуно сам природна,“ рекла је она. „Немам ништа на лицу нити било шта друго. Користим крему за сунчање и не пушим.“
Додала је: „Бринем о себи. И веома сам поносна што то могу да кажем.“
Њен одговор био је укључен у објаву на Инстаграму — одмах поред саркастичног мима на којем је писало: „Наравно, Џен.“
„Кад останеш реалан“, стајало је у опису објаве, уз хаштаг са именом Никол и пјесму „Denying“ групе Spice Girls.
Није ни чудо што су људи ово протумачили као прилично злобно. Један корисник Редита написао је: „Какав бруталан ударац“. Други је додао: „Уф. Осуђивати људе на овај начин је баш чудно.“
(нова)
Свијет
10 ч0
Србија
10 ч0
Република Српска
10 ч0
Србија
10 ч0
Сцена
10 ч0
Сцена
10 ч0
Сцена
13 ч0
Сцена
14 ч0
Најновије
Најчитаније
08
29
08
26
08
26
08
23
08
17
Тренутно на програму