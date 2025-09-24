Вучић поручио из Њујорка: Осјећамо подршку Русије

Извор:
Спутник Србија
24.09.2025
22:09
Коментари:0
Србија и Русија сарађују на веома високом нивоу, а Београд се нада проширењу те сарадње у свим областима, изјавио је председник Србије Александар Вучић.
"Имамо сарадњу на веома високом нивоу. Надам се да ћемо имати прилике да проширимо ту сарадњу у свим областима", рекао је Вучић руским новинарима на маргинама Генералне скупштине Уједињених нација.
Србија, како је навео, осјећа подршку Русије, посебно у очувању територијалног интегритета и суверенитета и захвална је руском лидеру Владимиру Путину на томе.
"Осјећамо подршку Русије.. Ова подршка је значајна у смислу очувања територијалног интегритета Србије, суверенитета Србије. И увијек смо захвални предсједнику на овој подршци", рекао је Вучић новинарима на руском језику.
Министар спољних послова Србије Марко Ђурић, одговарајући на питање руских медија рекао да ће се касније састати са својим руским колегом Сергејем Лавровом.
"Увјерен сам да ћемо имати добре преговоре", додао је.
