Сабрина Карпетнер у жижи јавности због изјаве о мушкарцима

Извор:
Б92
24.09.2025
21:56
Коментари:0
Сабрина Карпентер је опет успјела да привуче пажњу, овог пута изјавама везаним за мушкарце.
Млада пјевачица Сабрина Карпентер обожава када сви причају о њој. Тај циљ је постигла још кад је изашла смјела насловница за омот њеног албума, а сада је изјавом о мушкарцима додатно узбуркала све. Како преноси The Mirror, она је истакла да се осјећа збуњено са мушкарцима, те да има потребу да их "тренира".
"Мислим да су мушкарци јако забавна врста за посматрање. Осјећам се обожавано, инспирисано и вољено код неких, а збуњено, нападнуто и исмијано код других", рекла је она.
Сабрина увијек на непријатности одговара хумором, признала је како је то на неки начин њен штит.
"Цијели живот сам осјећала да је хумор, заправо, мислим да је то нека врста досјетљивости. То ми на крају дана увијек помогне да се припремим за будућност", каже она.
Њени фанови су помислили и како се све то односи на њеног бившег Берија Когана. Пар је био заједно око годину дана, а спекулисало се и да је цијели албум посвећен њему као нека врста освете.
(б92)
