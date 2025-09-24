Logo

Патријарх Павле никада није бацао мрвице хљеба: Када је открио разлог, многи су се постидјели

24.09.2025

21:42

Патријарх Павле никада није бацао мрвице хљеба: Када је открио разлог, многи су се постидјели

Патријарх Павле остао је упамћен као човјек чија је скромност била једнако велика као и његова духовна снага. Највољенији српски патријарх није волио раскош; у материјалном смислу живио је аскетски, а својим тихим гестовима умио је да пренесе најснажније поруке. Његов однос према хљебу најбоље говори о његовом поштовању према животу, људима и Богу.

Патријарх Павле је несвјесно сваким својим гестом доказивао да живи по правилима Божје ријечи. Никада то није истицао, нити је о томе говорио, али је свако ко се нашао у његовој близини то могао да види и усвоји као снажну духовну поуку. Прича о мрвицама хљеба које никада није дозвољавао да пропадну и данас подсјећа колико ситнице могу да носе велике поруке које мијењају живот.

Занимљивости

Сутра славимо Преподобну Теодору: Један обичај се посебно везује за мушкарце

На пријему који је организовао тадашњи предсједник Србије и Црне Горе Светозар Маровић, међу бројним званицама нашли су се и патријарх Павле и бивши генерални секретар Уједињених нација Кофи Анан. Током свечане вечере, која је "падала" у вријеме поста, пред патријарха су изнели рибу, хљеб и поврће. Кад је завршио са оброком, испред њега је на салвети остало двадесетак мрвица хеба. Патријах је стрпљиво покупио сваку мрвицу и појео је.

Затечени гости упитали су га зашто то ради, а он је мирно одговорио да то чини увијек, објашњавајући значај хљеба и сваке његове мрвице:

"Не знате ви, дјецо моја, шта значи глад и колико је дјеце широм свијета гладно, а ми бацамо хљеб поред стола и у контејнере. Некима оне представљају живот и наду, а ми их се тако лако одричемо. Сјетите се сваки пут гладне дјеце широм Африке и свијета кад видите мрвице поред стола", рекао је тада патријарх Павле.

Његове ријечи оставиле су присутне у тишини и дубоком размишљању.

nsrs narodna skupstina republike srpske

Република Српска

Кузмић и Шеранић потпредсједници Владе

И монахиње у манастиру Грачаница свједочиле су да је његов однос према хљебу заиста био такав. Својевремено су откриле да их је грдио кад би се на столу или поред њега нашла и најмања просута мрвица хљеба, те да су се због њега трудиле да им се тако нешто не догађа.

Архимандрит Јован Радосављевић у књизи "С патријархом Павлом кроз живот" навео је да је Павле поштовање према храни научио од оца Јакова Арсовића. Он га је, како је писао Радосављевић, учио да ништа не смије да остане ван тањира и да просуто мора да буде покупљено.

"Једном приликом грицкао сам кору хљеба, а оно што је загорјело оставио сам на крај тањира. Павле ме је упитао зашто сам то урадио, а кад сам му рекао да нећу да једем јер је загорјело, узео ми је то загорјело парче хлеба и појео.

Авион

Свијет

Срушио се авион у Бразилу, има мртвих

Тако ме је застидио без иједне ријечи, да више никада нисам оставио мрвицу хљеба ван тањира или неко загорјело парче", записао је архимандрит Јован.

