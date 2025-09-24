Logo

Полицајки позлило на крузеру, а онда јој је стигао шокантан рачун за лијечење

Полицајки позлило на крузеру, а онда јој је стигао шокантан рачун за лијечење
Прво крстарење Киали Бакстер требало је да буде романтично "бјекство" са дечком, али пошто није имала путно осигурање, претворило се у трауму.

Двадесетчетворогодишња полицајка из Тексаса Киали Бакстер укрцала се на крузер компаније Ројал Карибен у Галвестону и упутила се ка Мексику, али само два дана касније тешко се разбољела.

"Одједном сам почела да повраћам крв".

У интервјуу за телевизију КХОУ, Бакстерова је описала тренутак када јој је позлило: "Пробудила сам се и почела да повраћам крв. Срушила сам се на под и осјећала сам се као да губим свијест. Била сам толико уплашена".

На броду су љекари открили да има гастроинтестинално крварење, што је довело до пада нивоа хемоглобина на опасно низак ниво.

Морала је да чека четири сата да брод пристане у Коста Маји. Умјесто у најближу болницу, одведена је у приватну установу гдје су јој одмах наплатили 2.100 евра само за преглед.

Иако су љекари успели да успоре крварење и обаве тестове, Бакстерова каже да је сатима чекала на трансфузију. На крају јој није објашњено шта је узроковало крварење, али је отпуштена са рачуном од скоро 8.500 евра.

Затим је стигао рачун са брода - нешто више од 3.400 евра за медицинску његу на крстарењу. Са хитним пасошима, смештајем и летовима, укупни трошкови су порасли на скоро 12.000 евра.

"Жалим што нисам имала путно осигурање".

Бакстер данас каже да највише жали што није имала путно осигурање.

"Била је то застрашујућа ситуација и желим да упозорим све: ако путујете ван САД, обавезно набавите осигурање. Вољела бих да сам то сама урадила".

Đorđe Radanović

Породица је покренула кампању ГоФундМе која је прикупила скоро цијели износ. Бакстерова је авионом пребачена кући у САД уз помоћ организације Асист Америца, али она још увијек не зна шта је изазвало јако крварење.

"То је било искуство које нам је свима отворило очи", рекао је њен отац.

(Б92)

