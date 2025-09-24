Logo

Извор:

СРНА

24.09.2025

17:34

Коментари:

0
На београдском сајму наоружања три компаније из Семберије

На београдском сајму наоружања "Партнер" представљена су три излагача из бијељинске регије, што потврђује значај и снагу домаће намјенске индустрије, саопштено је из Подручне привредне коморе у Бијељини.

Представници Подручне привредне коморе Бијељина посјетили су заједнички штанд компанија "Технички ремонт Братунац" (ТРБ) и "Орао" на Међународном сајму наоружања и војне опреме "Партнер".

Излагач је и "Премијум вуд" /Premium Vood/ из Бијељине, компанија специјализована за производњу дрвене амбалаже и сандука за потребе војне индустрије.

Представници Подручне привредне коморе Зоран Малетић и Срђан Маринковић пружили су подршку компанијама из регије и упознали се о њиховим најновијим производима и технолошким достигнућима.

Током посјете је наглашена важност њиховог наступа за даљи развој и позиционирање на међународном тржишту.

Међународни сајам наоружања и војне опреме "Партнер 2025" одржава се од 23. до 26. септембра под покровитељством Министарства одбране Србије.

