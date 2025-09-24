Стевандић: Уједињена Српска неће изаћи на изборе

Извор:
АТВ
24.09.2025
15:56
Коментари:2
Предсједник Уједињене Српске и први човјек Народне скупштине Ненад Стевандић је рекао да ова партија неће изаћи на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
"Ми нећемо изаћи на изборе. Уједињена Српска неће имати свог кандидата за предсједника, а чланство странке ће одлучити кога ће подржати", рекао је Стевандић.
Он каже да је за њега Милорад Додик легалан предсједник Републике Српске, а да је Кристијан Шмит нелегалан.
