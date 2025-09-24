Logo

Стевандић: Уједињена Српска неће изаћи на изборе

24.09.2025

Стевандић: Уједињена Српска неће изаћи на изборе
Предсједник Уједињене Српске и први човјек Народне скупштине Ненад Стевандић је рекао да ова партија неће изаћи на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

"Ми нећемо изаћи на изборе. Уједињена Српска неће имати свог кандидата за предсједника, а чланство странке ће одлучити кога ће подржати", рекао је Стевандић.

Он каже да је за њега Милорад Додик легалан предсједник Републике Српске, а да је Кристијан Шмит нелегалан.

Народна скупштина Републике Српске

Ненад Стевандић

