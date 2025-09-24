Кошарац: Предсједници Путин и Додик заслужни за напредак сарадње на свим пољима

Извор:
СРНА
24.09.2025
15:21
Коментари:0
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац и копредсједавајући Комисијом за трговину и економску сарадњу између БиХ и Русије Антон Шалајев оцијенили су данас у Сочији да сарадња на свим пољима континуирано иде узлазном путањом, захваљујући првенствено пријатељским везама и одговорним политикама предсједника Републике Српске Милорада Додика и Русије Владимира Путина.
Кошарац је изјавио за Срну да је на данашњем билатералном састанку са Шалајевом у Сочију разговарао о актуелним политичким и економским темама, са нагласком на даље јачање и унапређење односа са пријатељском Руском Федерацијом.
Он је додао да је на састанку апострофирао чињеницу да БиХ није увела санкције Русији и да је то директан резултат политике предсједника Додика, институција Српске и њених представника на нивоу БиХ.
- Ми смо брана најезди малигних утицаја ЕУ и дијела Запада, који се боре против суверенитета Српске - истакао је Кошарац, додавши да је указао на огромне притиске са којима су суочени Додик и институције Српске управо због тога што не одступају од национално одговорних политика на унутрашњем и међународном плану.
Кошарац је нагласио да је политика Републике Српске и њених представника увијек јасна - поштовање слова Дејтонског споразума и договор два ентитета и три конститутивна народа у БиХ, без страног интервенционизма, а посебно без правног насиља нелегитимног Кристијана Шмита.
- Ми не пристајемо на окупацију - поручио је Кошарац и додао да је искористио прилику да поново изрази искрену захвалност предсједнику Путину и Русији на принципијелном поштовању Дејтонског споразума и међународног права.
Русија је, истакао је Кошарац, гарант Дејтонског споразума и има уједначен приступ према свим народима у БиХ.
- Русија је наша братска и пријатељска земља, која пружа искрену руку сарадње уз међусобно уважавање, сарадњу и добре односе, а посебно наглашавам да нас никада ничим није условљавала, за разлику од ЕУ и појединих земаља Запада - констатовао је Кошарац.
Он је поручио да ће Српска остати привржена пријатељству и јачању веза да Руском Федерацијом.
- То је наш интерес, наше опредјељење и наша жеља, јер волимо и поштујемо братски руски народ - закључио је Кошарац.
Састанак Кошарца и Шалајева одржан је уочи треће сједнице Комисије за трговину и економску сарадњу између БиХ и Русије.
