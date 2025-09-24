Стручњаци упозоравају: Ковид је био само најава катастрофе која слиједи

Извор:
Стручњаци Свјетске здравствене организације изразили су забринутост да би свијет могао да се суочи са новом, далеко смртоноснијом пандемијом од ковида 19, који је однио око 1,2 милиона живота.
Према њиховим упозорењима, пандемија ковида била је само упозорење на оно што би могло да услиједи.
Такозвана "болест X", непознати патоген са потенцијалом да изазове глобалну катастрофу, забрињава стручњаке.
Иако је најгора фаза пандемије ковида, вирус наставља да циркулише, са новим варијантама попут оне која је недавно погодила Уједињено Краљевство.
"Ебола, Марбург, грип, сви коронавируси, али вјероватно најважнији је болест X - термин који смо сковали 2018. године за непознати патоген са потенцијалом за озбиљну глобалну пандемију", рекла је Маргарет Харис из СЗО.
У документарцу Би-Би-Сија "Болест X: Потрага за сљедећом пандемијом", др Крис Ван Тулекен истражује рад СЗО у Женеви, гдје стручњаци свакодневно прате епидемије болести широм свијета. Неки од ових патогена имају застрашујуће стопе смртности.
На примјер, епидемија птичјег грипа у Вијетнаму забиљежила је 129 случајева, од којих је 65 било смртних – стопа смртности од 50%. Слично томе, жута грозница у Јужној Америци (Боливија, Бразил, Колумбија, Еквадор и Перу) изазвала је 56 смртних случајева од 144 потврђена случаја, пише Миррор.
Посебно је забрињавајући Хенипавирус, који се проширио са свиња на људе у Малезији 1990-их, уништивши цијело село. Са потенцијалном стопом смртности од 40-75%, овај вирус представља озбиљну пријетњу, посебно зато што су његови елементи пронађени код аустралијских слијепих мишева, што указује на могућност преноса ваздушним путем. У случају глобалног ширења путем ваздушног саобраћаја, посљедице би биле непроцјењиве, извјештава Миррор.
Још једна пријетња је птичји грип Х5Н1, који се проширио на стоку у Тексасу, заразивши пољопривредне раднике и ветеринаре. Иако није пријављена значајна штета од контаминираног млијека, стручњаци упозоравају да је Х5Н1 "ближи пандемијском потенцијалу него икада раније". Најгори могући сценарио укључује мутацију вируса у веома заразну и смртоносну варијанту.
Др Ван Тулекен наглашава да савремена пољопривреда повећава ризик од зооноза - болести које се преносе са животиња на људе. Поред тога, брзи глобални ваздушни саобраћај олакшава ширење патогена прије него што стручњаци могу да реагују. Поред вируса, СЗО такође прати бактеријске и гљивичне инфекције које би могле постати сљедећа пријетња.
СЗО активно прати потенцијалне пријетње кроз свакодневне састанке са стручњацима из Африке, Азије и Америке. Циљ је рано откривање и спречавање ширења нових патогена.
Др Харис упозорава да би сљедећа болест X могла доћи из било ког дијела свијета и изазвати масовне жртве пијре него што се развију ефикасне мјере.
"Оно што долази могло би учинити да пандемија ковида 19 изгледа благо", закључује Харис.
