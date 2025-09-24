Logo

Слађа и Ђоле Ђогани открили истину о Драгани Мирковић

24.09.2025

14:20

Бивша супруга Ђолета Ђоганија, Слађа Делибашић, осим што је позната као пјевачица, годинама је била активна и као плесачица и кореограф.

Као дио чувене групе Ђогани, сарађивала је са бројним естрадним звијездама, а кроз њену школу плеса прошле су генерације младих.

Слађа је тако својевремено открила и са којим је пјевачицама имала прилику да ради и колико су биле талентоване за игру.

“Са Бреном је била баш лијепа сарадња. Тада сам била у трећем мјесецу трудноће са Силвијом. Лепа Брена је заиста све лијепо прихватала и имала кореографије које је одлично савладавала. Али, морам да признам да је Драгана Мирковић највећи таленат за игру. Она све одмах запамти и заиста имам лијепа искуства са њом”, испричала је Слађа.

И Ђоле Ђогани се у једном разговору за Гранд такође присјетио сарадње са највећим звијездама и, баш попут Слађе, истакао да га је Драгана посебно одушевила.

стјеница

Друштво

Азијске стјенице причињавају велику штету воћу и поврћу

“Увијек сам говорио да је Драгана Мирковић најбоља плесачица међу пјевачицама. Невјероватно брзо је капирала кореографије. Када смо почињали, имала је двадесетак година и желела је да буде иновативна”, открио је денсер.

