Ђани одговорио на прозивке Аце Лукаса

Ђани и Слађа Трајковић имају неколико луксузних некретнина, а сада могу да се похвале да су постали власници још једног стана у Црној Гори.
Ђани Трајковић каже да је све то препустио Слађи и да се није превише мијешао у њене одлуке.
- Купили смо стан у Црној Гори, то је нека гарсоњерица. Узели смо чисто због дјеце. Стално се нешто жале како неће тако и овамо, ево вам сад ако хоћете то је ваше, ако нећете не морате да идете нигдје. Не можеш никоме да угодиш, а ја и Слађа хоћемо да имамо своју слободу - рекао је Ђани.
На питање о цијени некретнине, он каже да ништа не зна о томе.
- Слађа је тај стан мијењала за неки овдје наш у Београду, ја се не мијешам у њене послове па не знам детаље. Само да ме не пита ништа, како мисли нека тако уради и то је то.
Поред тога што се похвалио новом некретнином, он је коментарисао и његов нов изглед.
- Слађа није вечерас са мном отишла је да спрема зимницу, мора да се једе током зиме. Ја не бих умио ни "з" од зимнице да направим. Смршао сам јер избјегавам да једем, смета ми кад се наједем. Мало више поједем и одмах повратим. Најгоре ми је кад сам кући, за 3 дана се угојим 3 килограма - открио је Ђани.
Он је додао и да највише воли да наступа у Београду, јер већину свог пословног живота проводи у превозу, што му је досадило.
На питање новинарке како реагује на то што је Аца Лукас рекао да је он пјевач и да пије пиће из чаше, а не из ципеле, Ђани је био скроз опуштен.
- Не замјерам Аци Лукасу, пио сам из ципеле, тако се десио тренутак. Свако може да ради шта воли. Нисам ни ја индијанац да пијем сваки дан из ципеле, то се тада десило. Свако има право да мисли и ради шта хоће. Није ме звао после те реченице, шта има и да ме зове. Рекао, па рекао, шта сад - каже Ђани за "Блиц".
