Босанац испрозивао Теу Таировић: ''Напредовала је само као плесачица''

Драган Стојковић Босанац се не смирује када су коментари колега у питању, а сада је на ред дошла и Теа Таировић.
Гостујући у емисији Амиџи шоу, Босанац је добио питање да ли сматра да је Теа Таировић постала највећа звијезда од оних који су се такмичили док је он био у жирију. На ово питање је дао одговор као из топа.
''Она највећа звијезда? Она је јако напредовала играчки, али пјевачки није уопште. Нисам ни на једном концерту чуо напредак'', оштар је био Босанац.
На ове ријечи није остала имуна Вики Миљковић која је имала потребу да одмах одговори Босанцу.
''Теа је напредовала пјевачки у односу на то када је била у такмичењу, када сам ја била у жирију. Она јако ради на себи и напредовала је'', наљутила се Вики на ријечи Босанца.
Драган Стојковић Босанац се појавио на снимању “Пинкових звијезда” и жестоко оплео по колеги Ђорђу Давиду из “Звијезда Гранда”.
''Прва емисија је била најбоља икада игдје'', рекао је Драган Стојковић Босанац, а онда и прокоментарисао изјаву Ђорђа Давида да га не познаје, преноси Блиц.
''А ко је он? Такмичари треба да се такмиче, а не знам што би мене разочарало ако су тамо бољи а овдје лошији. Не видим смисао тога, ваљда ће њима бити лакше да покажу… Он је пропали, непристојан, неписмен, што би мене нервирала конкуренција'', додао је.
