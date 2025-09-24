Logo

Босанац испрозивао Теу Таировић: ''Напредовала је само као плесачица''

24.09.2025

10:33

Коментари:

0
Босанац испрозивао Теу Таировић: ''Напредовала је само као плесачица''

Драган Стојковић Босанац се не смирује када су коментари колега у питању, а сада је на ред дошла и Теа Таировић.

Гостујући у емисији Амиџи шоу, Босанац је добио питање да ли сматра да је Теа Таировић постала највећа звијезда од оних који су се такмичили док је он био у жирију. На ово питање је дао одговор као из топа.

''Она највећа звијезда? Она је јако напредовала играчки, али пјевачки није уопште. Нисам ни на једном концерту чуо напредак'', оштар је био Босанац.

tea tairovic ig

Сцена

Теа Таировић прекинула сарадњу са кумом због 7.000 евра

На ове ријечи није остала имуна Вики Миљковић која је имала потребу да одмах одговори Босанцу.

''Теа је напредовала пјевачки у односу на то када је била у такмичењу, када сам ја била у жирију. Она јако ради на себи и напредовала је'', наљутила се Вики на ријечи Босанца.

Босанац: “Ђорђе Давид је пропао и неписмен”

Драган Стојковић Босанац се појавио на снимању “Пинкових звијезда” и жестоко оплео по колеги Ђорђу Давиду из “Звијезда Гранда”.

''Прва емисија је била најбоља икада игдје'', рекао је Драган Стојковић Босанац, а онда и прокоментарисао изјаву Ђорђа Давида да га не познаје, преноси Блиц.

теа таировић

Сцена

Теа Таировић стала на вагу, па доживјела шок: Ево колико килограма има

''А ко је он? Такмичари треба да се такмиче, а не знам што би мене разочарало ако су тамо бољи а овдје лошији. Не видим смисао тога, ваљда ће њима бити лакше да покажу… Он је пропали, непристојан, неписмен, што би мене нервирала конкуренција'', додао је.

Подијели:

Тагови:

Драган Стојковић Босанац

Tea Tairović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како Русија напредује у зони СВО

Свијет

Како Русија напредује у зони СВО

1 ч

1
Минић испунио обећање: Обиљежена службена возила Владе

Република Српска

Минић испунио обећање: Обиљежена службена возила Владе

1 ч

1
Dmitrij Peskov

Свијет

Кремљ одговорио на Трампову промјену тона: Не слажемо се

1 ч

0
Снимила како изгледа сезонски посао у кухињи: "Ово је превише посла за једну особу''

Регион

Снимила како изгледа сезонски посао у кухињи: "Ово је превише посла за једну особу''

1 ч

0

Више из рубрике

Глумац објавио кадрове са сета: ''Овако се снимају интимне сцене''

Сцена

Глумац објавио кадрове са сета: ''Овако се снимају интимне сцене''

3 ч

0
Мирза Селимовић проговорио о тешкој операцији

Сцена

Мирза Селимовић проговорио о тешкој операцији

3 ч

0
Окршај Зорице и Вики: ''Она је фолирант, избацила бих је да могу"

Сцена

Окршај Зорице и Вики: ''Она је фолирант, избацила бих је да могу"

4 ч

0
Нови ријалити учесник бацио око на Уроша Станића

Сцена

Нови ријалити учесник бацио око на Уроша Станића

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

12

13

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

11

59

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

11

57

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

11

52

Пренос: Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner