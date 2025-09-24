Снимила како изгледа сезонски посао у кухињи: "Ово је превише посла за једну особу''

24.09.2025
Сезонски послови на хрватском Јадрану привлаче многе младе људе са Балкана, који желе брзу зараду. Ипак, ријетко ко истиче колико је такав посао заиста напоран. Иако је атмосфера туристичких дестинација често гламурозна, стварност рада у сезони скрива много физичких и менталних изазова.
Једна од оних која је одлучила да покаже како заиста изгледа сезонски рад је тиктокерка Емела из Босне и Херцеговине. На свом ТикТоку "Емулицн" подијелила је снимке из кухиње ресторан у Хрватској, приказујући дванаестосатне смјене, припрему хране, прање судова и свакодневни умор.
Како сама истиче, сезона значи рад готово без престанка. Ради 12 сати дневно, и то двократно.
"Ујутру почињем са списком задатака: кувамо кромпир, хоботнице, сијечем и припремам поврће. Када стигне нова роба, све распоређујем по кухињи, припремам салате и провјеравам шта још недостаје", набраја дјевојка, која је нагласила и да у јутарњој смјени све обавља сама, од сецкања до слагања и надзора намирница.
Радни дан, објашњава, траје од јутра до вечери. Друга смјена јој је, каже, још напорнија, али тада има и помоћ колега.
"Како дан одмиче, умор постаје све јачи и снимање видеа је све теже. У поподневној смјени припремам сос за пице, помажем конобарима, полирам прибор, а касније завршавам на прању судова", наводи.
@emulicnn Tolilo toga uvijek imam reci 🙄 #sezonskirad #sezona #pomocnikuhar #hrvatska #vlog ♬ original sound - Emulicn 🧿
"У сезони сам знала остајати до 23:30 на судовима. Након тога слиједи затварање и брисање свих подова и метење", појаснила је.
Посљедице напорног рада јасно се виде и на физичком стању.
"Пара из кухиње јако утиче на кожу, лице ми је било препуно бубуљица", признала је.
Видео је у кратком року постао виралан, прикупивши више од 30.000 прегледа, а испод њега се нанизало на стотине коментара.
"12 сати у кухињи? Дјевојко, чувај своје здравље. Осјетићеш посљедице, ако већ не сада", "Ово је превише посла за једну особу. Чак и за две је тешко", "Свака част, кухиња сама по себи је као рудник. Превише посла за једну особу, још двократно. Чувај се!", писали су јој они.
(Дневно.хр)
